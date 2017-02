Eteläisen Kouvolan kannattaja

Kuntavaaleihin on puolitoista kuukautta aikaa. Vaalit alkavat pikku hiljaa näkyä ainakin puheissa. Kouvolan alueella on hyvin kattavasti tiedotusvälineitä. Paikallislehdet, jotka ovat kaupunginosalehtien roolissa, keskittynevät oman alueensa ehdokkaisiin. Keskilaaksokin on ”puolueellinen” eteläisen Kouvolan ehdokkaiden kannattaja.

Entisen Anjalankosken alueelta on vahva edustus kaupunginvaltuustossa, 12 valtuutettua. Tavoite on, että alueelta saadaan kattava edustus myös tulevaan valtuustoon. Tehtävää riittää, kun osa pitkään vaikuttaneista päättäjistä jättää valtuustotyöskentelyn.

Keskilaakson katsoo toki Kouvolaa kokonaisuutena, mutta paikallislehden linjaukseen kuuluu toimia alueensa ”edunvalvojana”. Sen takia keskitytään eteläistä Kouvolaa kiinnostaviin asioihin. Jaalalaisia tai valkealalaisia tuskin Myllykosken kehittäminen tai alueen taajamien tyhjät tilat kiinnostavat. Niitä asioita on Keskilaakson täällä pidettävä esillä.

Keskilaakso pitää kuntavaaleja esillä monella tavalla. Ehdokkaiden kirjoituksia julkaistaan Vaaliareena-palstalla sekä printtilehdessä että lehden verkkosivuilla Kuntavaalit-osiossa.

Lehti tekee myös kaksi laajemman jaon lehteä 23. maaliskuuta ja 6. huhtikuuta, joissa teemana on palvelut. Kuntavaaleissahan on kysymys laajemmin palveluista, ei pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka siirtyvät maakunnalliseen päätöksentekoon vuoden 2019 alusta.

Keskilaaksolla on myös oma kysely ehdokkaille. Se on nimeltään Kyläpuntari. Kyselyyn oli myös lukijoilla mahdollisuus tehdä kysymyksiä ja niitä tulikin kymmenkunta. Kyselyyn tehdään viitisen kysymystä. Kaikilla Kouvolan ehdokkailla on mahdollisuus vastata Kyläpuntariin, mutta jutuissa keskitytään pääasiassa paikallisiin vastauksiin. Kouvolassa on niin paljon ehdokkaita, että rajausta joudutaan tekemään.

Paikallislehti pyrkii olemaan monipuolinen kanava ja tiedonjakaja myös kuntavaaleissa. Ehdokkaiden lisäksi toivomme myös kuntalaisia mukaan keskusteluun.