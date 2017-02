Seitsemän tanssin verran wanhoja

Elimäen lukion wanhat tanssivat perjantaina Inkeroisten yhteiskoulussa. Osa taitojaan esitelleistä tanssijoista oli käynyt koulunsa Inkeroisissa. Pareja oli kymmenkunta.

Tilaisuuden juonsi lukion ensimmäisen vuoden opiskelija Aliisa Lehtoranta.

– Keskiviikkona koulussamme vietettiin perinteisiä potkiaisia ja torstaina vuorossa oli kolmosluokkalaisten penkkarit. Tänään perjantaina on tullut aika juhlia toisen vuosiluokan opiskelijoiden nousua lukiomme vanhimpien oppilaiden rooliin, vanhojen tanssien myötä.

Wanhat tanssivat seitsemän erilaista tanssia.

– Tanssit ovat peräisin eri puolilta maailmaa ja niitä tanssitaan erilaisissa muodostelmissa, kuten esimerkiksi avoriveissä, piireissä ja solamuodossa. Tanssit ovat tyyleiltään arvokkaita, vauhdikkaita, tunnelmallisia sekä mukaansa tempaavia.

Ensimmäisenä tanssina oli poloneesi, joka on ollut jo 1600-luvulta lähtien suosittu juhlien aloitus- ja esittelytanssi. Tämä arvokas tanssi on peräisin Puolasta, josta se on levinnyt ympäri Eurooppaa ja sitä on esitetty jopa kuninkaallisille.

Seuraava tanssi oli nimeltään avaustanssi, joka on lähtöisin Itävallasta ja se suunniteltiin alun perin Wienin oopperatanssiaisiin. Avaustanssi esitetään avoriveissä, jonka vuoksi se poikkeaa muista tansseista.

Tietysti tanssittiin myös Argentiinasta lähtöisin olevaa tangoa, jota tanssittiin 1800-luvun loppupuolella köyhälistön slummialueilla. Tango saavutti Amerikan ja Euroopan 1900-luvun alussa ja Suomeen se rantautui vuonna 1913.

Valssina oli 1950-luvulta peräisin oleva wiener-valssi, joka on yksi juhlavimmista vanhoista tansseista. Tämä harvinaisen paljon pyörintää sisältävä tanssi on tehty valssiin nimeltä Tanssiaisten jälkeen.

Katsojia ilahdutettiin myös vauhdikkaalla rockilla, joka kehittyi nuorisomusiikin syntyaikoina 1950-luvulla ja levisi Eurooppaan elokuvien välityksellä sekä amerikkalaisten sotilaiden mukana. Wanhat esittävät rock-sommitelman Elvis Presleyn suositun kappaleen Jailhouse Rockin tahtiin.

Yksi suosituimmista ja tunnetuimmista vanhoista tansseista on reipastahtinen cicapo. Cicapo on kotoisin 1890-luvun Preussista ja se tanssitaan Picador-marssin tahtiin. Kyseisen tanssin askelkuvio on melko yksinkertainen, jonka vuoksi sillä on vankka paikka wanhojen tansseissa.

Viimeisenä tanssina nähtiin lambeth walk, joka on lähtöisin 1930-luvun loppupuolelta Englannista ja tarkalleen ottaen musikaalista ”Me and my Girl”. Tanssi sai alkunsa, kun kyseisen musikaalin melodiaan ja lauluun tehtiin askeleet. Lambeth walkia tanssittiin ympäri Englantia, josta se on levinnyt myös Eurooppaan ja jopa valtameren toiselle puolelle.