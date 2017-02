Kyllä minä niin mieleni pahoitin

Tuomas Kyrön Mielensäpahoittajan hiihtokirja viestii ensi viikolla alkavia Lahden MM-kisoja huumorilla, vaikka tosiasiassa numero rinnassa on leikki kaukana. Maailmaa ei pitäisi kuitenkaan aina ottaa niin tosissaan ja kantaa kaikkia murheita, mutta suomalainenhan on hyvinkin luonteeltaan mielensäpahoittaja.

Kuntavaalit lähestyvät ja mielensäpahoittaminen saattaa hyvinkin lisääntyä. Viikon sisällä on paikallisissa tilaisuuksissakin muutamaan kertaan puheissa kuultu, että pitäisi pysyä asialinjalla. Äänien hankinnassa monenlaiset keinot ovat kuitenkin käytössä. Eroja asiakysymyksissäkin alkaa ainakin sanoissa löytyä. Kuntien taloudellinen tilanne on, soten kanssa tai ilman, kuitenkin niin haastava, että liikojen lupausten pitäminen on vaikeaa. Yksi valtuutettu tai yksi ryhmä ei saa suuria aikaan, vaan tarvitaan yhteistyötä.

Suomi täyttää sata vuotta. Onko Suomi olemassa seuraavat sata vuotta? Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen sanat laittoivat miettimään ja pahoittivat mielen. Jos Ranskan ja Saksan vaaleissa saadaan ”väärät” voittajat, EU voi hajota. Se olisi Vladimir Putinin toive. Miten sitten käy Suomen?

Kouvolassa tai eteläisessä Kouvolassa murheet ovat kuitenkin pienempiä, helpommin ymmärrettäviä. Etenkin Myllykoskella on mielensä pahoittaminen vähentymässä, kun on myönteinen odotus bioetanolitehtaasta. Tyhjiin tiloihin on tulossa myös uutta toimintaa. Lähipalveluja käyttämällä palvelut säilyvät paikkakunnalla.