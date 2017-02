Päihdekuntoutusyksikköä kaavaillaan Anjalaan

Kouvolalainen Saviston koti Oy suunnittelee perustavansa nuorten päihdekuntoutusyksikön Anjalaan. Yksikkö olisi tulossa aiemmin Anjalakotina toimineeseen tilaan.

Saviston koti Oy tuottaa yksityisiä päihdekuntoutuspalveluita. Sillä on tällä hetkellä päihdekuntoutusyksiköt Kouvolassa Saviston kylässä ja Raussilassa. Kumpikin yksikkö on 14-paikkainen ja tarkoitettu 13–18-vuotiaille nuorille.

– Anjalaan suunnitellaan kaksi- tai kolmiosastoista yksikköä. Yhdessä osastossa on seitsemän hoidettavaa nuorta, kertoo hallintojohtaja Teemu Koskinen, joka omistaa osakeyhtiöstä 51 prosenttia. Loput 49 prosenttia on Mikko Rantalaisen omistuksessa. Rantalainen on yrityksen toiminnanjohtaja.

Saviston koti Oy on perustettu vuonna 2001, jolloin yksikkö aloitti Savistossa. Toiminta laajeni Raussilan yksikköön 1.9.2016. Yrityksessä on tällä hetkellä noin 40 työntekijää.

– Anjalan yksikön perustaminen merkitsisi noin 30 työntekijän rekrytoimista, laskeskelee Koskinen.

Mikäli yritys aloittaa toiminnan Anjalakodissa, on ennen sen alkua tilaa remontoitava.

– Osa tilasta on hyvää, mutta vanha osa vaatii kunnostustoimenpiteitä, selvittää Koskinen.

Koko juttu on Keskilaaksossa 2.2.