Nyt tarvitaan aktiivisia kuntapäättäjiä

Kansanedustaja Sirpa Paatero (sd.) kannustaa erityisesti naisia asettumaan ehdolle tulevissa kuntavaaleissa. Tällä hetkellä vain 36 prosenttia kuntien valtuutetuista on naisia. Viime kuntavaaleissa naisten osuus valtuutetuista laski ensimmäisen kerran 1960-luvun jälkeen.

– Yhteiskuntamme muuttuu vauhdilla ja nykyhallituksen uudistukset vaikuttavat erityisen paljon naisiin. Sosiaali- ja terveysalalla sekä kunnissa työskentelevistä yli 80 prosenttia on naisia, joiden tulevaisuus on muutoksessa suunnitellussa sote-mallissa, Paatero toteaa.

Soten valmistumista on tuettava, mutta mallilla jolla julkisetkin palvelut on pakko yhtiöittää kun yritykset halutaan asettaa samalle viivalle tuottamaan palveluja, ei voi hyväksyä. Demareiden ja edellisen kauden parlamentaarisen työryhmän linjaus oli selkeästi julkiseen järjestämis- ja tuottamisvastuuseen perustuvat palvelut, joita olisi täydennetty yritysten ja kolmannen sektorin palveluilla. Nyt tästä luotettavasta, OECD mittareillakin yhdestä tehokkaimmista, halutaan vaihtaa ideologisesti markkinaehtoiseen malliin. Samalla vain ideologiseen linjaukseen perustuu, että kunnat eivät voi olla millään keinolla tuottamassa palveluja, vaikka järjestämisvastuu onkin ”suuremmilla hartioilla”.

– Sote-uudistuksen valmistelu ja mahdolliset päätökset tehdään alkavalla valtuustokaudella, jonka vuoksi on erittäin tärkeätä että päättäjinä on runsaasti alaa tuntevia ihmisiä. On pidettävä huolta työehdoista ja osaamisesta työnantajan vaihdoksissa, työntekijöiden mahdollisuudesta osallistua valmisteluun sekä jaksamisesta muutoksissa. Tämä muutos väliaikaiseen malliin tehdään nykyisten valtuutettujen toimesta, joten vastuu suuri.