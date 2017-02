Myllykoskelaisvene näytillä Helsingissä

Myllykoskelainen Miilu-Veneet Oy valmistautuu jälleen Helsingin Venemessuille. Tällä kertaa mukana on mahonkinen Columbia Herreshoff Dinghy. Miilu-Veneet on tavattavissa messukeskuksessa koko messujen ajan, 10.2.-19.2.

– Messujen kesto luo näytteilleasettajalle kovankin taloudellisen paineen, sillä jokainen päivä on tietysti päivä pois leipätyöstä, mutta viime vuoden liki 80000 messukävijää osoittaa venemessujen tarpeellisuuden niin pienille kuin suurillekin veneyrittäjille, kertoo yrittäjä Jari Vanhatalo.

– Nyt kun leipää on aherrettu perheeseen veneenveistäjänä vuoden verran, olemme edelleen hyvin positiivisella ja innokkaalla mielellä. Olemme nähneet viitteitä siitä, että laadukkaiden ja yksilöllisten puuveneiden kiinnostuksessa on nähtävissä kasvua. On ihmisiä, jotka haluavat pitkäkestoisia, yksilöllisiä ja arvonsa myös tulevaisuudessa säilyttäviä veneitä, ehkä jopa tulevaisuuden klassikoita. Puuvene täyttää nämä vaatimukset, toteaa Vanhatalo.

