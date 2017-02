Neljä ekopistettä poistetaan entisen Anjalankosken alueella

Entisen Anjalankosken alueella poistetaan kevään aikana neljä ekopistettä. Kaikki neljä ekopistettä ovat olleet hyvin vähällä käytöllä.

Poistettavat ekopisteet ovat:

Myllykosken Nesteen ekopiste, Karttenniementie 240

Rautakorven ekopiste, Havukantie 95

Ruotilan ekopiste, Ruotilankuja

Muhniemen ekopiste, Muhniementie 1

Myllykosken Nesteen ja Rautakorven ekopisteet on jo poistettu. Paikalle on jätetty tiedote, jossa kerrotaan lähimmän ekopisteen sijainti. Näitä ekopisteitä lähinnä on Myllykosken K-supermarket Ruokamyllyn ekopiste osoitteessa Keskikoskentie 3.

Entisen Anjalankosken alueelle jää vielä 11 ekopistettä. Koko Kouvolassa on yhteensä 65 ekopistettä, joista noin puolet on Kymenlaakson Jäte Oy:n pisteitä ja puolet Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n pisteitä.

Kymen Jätelautakunta määritteli vuonna 2015 jätehuollon palvelutason, johon on kirjattu muun muassa kriteerejä säilytettäville ekopisteille. Nyt poistettavien ekopisteiden käyttäjämäärät eivät täytä lautakunnan asettamia ehtoja ja siksi pisteet poistetaan.