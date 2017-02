Kymijoen Hoivan kiinteistöjen perusparannuslaina valtuustossa

Kouvolan kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään maanantaina. Asialistalla on kaavoituskatsaus 2017, Saimaa Capital Oy:n SVOP-järjestely, tilintarkastuspalvelujen hankinta kaupunkikonsernille 2017-2018, Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne ja talousarvio vuodelle 2017, tarkastuslautakunnan työohjelma keväälle 2017 ja Kymijoen Hoiva ry:n lainan takaus koskien yhdistyksen kiinteistöjen perusparannusta.

Etelä-kouvolalaisesta kulmasta katsottuna mielenkiinto kohdistuu ikäihmisille ja kehitysvammaisille asumispalveluja tarjoavan vuonna 1975 perustetun Kymijoen Hoiva ry:n lainan takaukseen. Kaupunginhallitus esittää, että Kouvolan kaupunki ei myönnä Kymijoen Hoivalle lainan takausta. Asialla on merkitystä myös muille entisten kuntien alueella toimiville yhdistyksille, jotka tarjoavat vastaavia palveluja. Päätös ennakoi vastaavia päätöksiä myös muille yhdistyksille. Sote-tilanteessa varovaisuutta on nähtävissä, mutta toisaalta alueelliset yhdistyvät ovat merkittäviä, voittoa tavoittelemattomia palvelujen tarjoajia, joilla on myös merkittävä työllistävä merkitys. Kymijoen Hoiva työllistää sata henkeä sijaiset mukaan lukien.