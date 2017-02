Saunan lauteilla ollaan tasa-arvoisia

Kello 16.55. Auton saa helposti pyöriteltyä parkkipaikalle. Olen menossa kuukausi sitten avatulle Tykkimäen Saunalle Käyrälammen rantaan.

– Saunalla on ollut selkeä tilaisuus. Kävijätavoitteeseen on ylletty, jopa ylitetty. Parhaina päivinä on ollut sata saunojaa. Lisäksi on ollut iltaseurueita ja päiväpalavereitakin on jo pidetty, kertoo toiminnanjohtajan pestiä hoitava Viljami Taimisto.

Taimisto esittelee ylpeänä kouvolalaista ”tuotetta”. Tykkimäen Saunan takana on paikallinen yrittäjä Mikko Mäkelä. Rakennuksen on suunnitellut paikallinen arkkitehti ja rakentajat ovat myös kouvolalaisia.

– Kun vuositavoite on saada kävijöitä 20 000–25 000, olemme merkityksellinen kohde Kouvolassa. Tuomme alueelle ympärivuotisen toiminnan, jota Käyrälammen alueella ei ole ollut.

– Kauempaa tulleet vieraat ovat tuumineet, että tämä on ihan ainutlaatuinen saunakohde Suomessa.

Viljami näkee, että saunakulttuurilla on nostetta. Kohderyhmä on vauvasta vaariin.

– On ollut hieno nähdä, että vanhemmat ovat tulleet lastensa kanssa hakemaan saunakokemusta. Kokeneiden saunojien rinnalle olemme saaneet ihan uusia asiakasryhmiä.

Tykkimäen Saunan löylyt ovat saaneet kehuja. Reilun 40 neliön saunaan mahtuu 50 saunojaa.

– Saunakulttuurin voimana on yhdessäolo. Saunan lauteilla kaikki ovat tasa-arvoisia.

Avajaisviikolla on musisoinut Hannu Kaikon johtama saunabändi. Viikko huipentuu lauantaina illan suussa Janne Mustosen tulishowhon.

Ja tiedoksi, että torstaina kello 18.05 parkkipaikka on jo melkein viimeistäkin pysäköintipaikkaa