Nuorisokeskus Anjala hakee kummijoukkueita

Nuorisokeskus Anjala on yksi kymmenestä nuorisokeskuksesta Suomessa. Nuorisokeskus Anjala kohdistaa vuoden 2017 markkinointibudjetista varoja lasten ja nuorten harrastustoimintaan ja haemme yhteistyöhön sopivia kummijoukkueita Kymenlaakson alueella.

Nuorisokeskus on valmis tarjoamaan joukkueille sekä taloudellista että kasvatuksellista tukea näkyvyyttä vastaan. Tuki on kohdennettu ensisijaisesti vuonna 2006–2007 syntyneille joukkuelajien harrastajille. Kaikki seurat Kymenlaakson alueella voivat hakea tuen piiriin. Hakuaikaan mennessä saapuneista hakemuksista valitaan mukaan kolme joukkuetta. Hakuaikaa on helmikuu.

Valtakunnallisilla Suomen Nuorisokeskuksilla on yleishyödyllinen ja yhteiskunnallinen tehtävä tukea lasten ja nuorten hyvää elämää. Nuorisokeskukset tarjoavat elämyksellisen, turvallisen ja kehittävän toimintaympäristön. Nuorisotyön ja kasvatuksen erityisosaamisellamme tuemme nuorten osallisuutta, kasvua ja kehitystä kohti aktiivista kansalaisuutta. Asiantuntemuksemme nojaa toimintaan lasten ja nuorten kanssa, yhteistyöhön kuntien, koulujen ja järjestöjen kanssa sekä asemaan opetus- ja kulttuuriministeriön kumppanina osana valtakunnallista nuorisopolitiikkaa.