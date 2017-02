Inkeroisten ja Myllykosken Ladut valtakunnallisessa hiihtotapahtumassa

Suomen itsenäisyyden juhlavuosi on täynnä tapahtumia. Suomen luontoa juhlitaan neljänä päivänä, Suomen luonnon päivinä. Ensimmäinen näistä järjestetään 4. helmikuuta ja teemana on ”Sukella talveen”. Suomen Latu omistaa päivän hiihdolle. Kaikki suomalaiset haastetaan ladulle lauantaina 4.2. kello 10. Tavoitteena on saada 100 000 suomalaista yhtä aikaa suksille. Tämän voi tehdä kotipihalla, kadulla tai puistossa, verkkareissa, trikoissa tai vaikka farkuissa. Hiihtämään pääsee ympäri Suomea myös latuyhdistysten järjestämissä tapahtumissa.

Myllykoskella tapahtumaa vietetään hiihtämällä yhdessä Kuntokujan majalta Ulkoilumajalle. Lähtö tapahtuu kello 10. Ulkoilumajalla alkaa myös kello 10 Myllykosken ladun ohjaama Muumien hiihtokoulu. Koulua voivat tulla seuraamaan kaikki kiinnostuneet. Hiihtokoulussa voi leikkiä leikkejä suksilla ja tehtäviä on kaiken ikäisille ja -tasoisille hiihtäjille. Majalta voi jatkaa hiihtoa halutessaan myös Matarojalle tai Inkeroisiin. Ulkoilumajan kahvio palvelee, majalla on mehutarjoilu ja tavarapalkintoarpajaiset.

Inkeroisissa tapahtuman keskuspaikkana on Pikkusuon moottorirata, johon järjestetään latu perheen pienimmille ja jos lumimäärä jää kovin vähäiseksi, voi siellä hiihdellä isommatkin. Tavoitteena on kuitenkin, että hiihto onnistuisi Ladun kodalle ja sieltä Kajansuolle asti ihailemaan suomalaista luontoa kauneimmillaan. Lapsille järjestetään hiihtokoulu kello 10.30 alkaen. Aikuisille on tarjolla leikkimielinen haastekilpailu, josta on riemua niin kisaajille kuin katsojillekin. Myös lumikenkiä pääsee kokeilemaan. Mehutarjoilu järjestetään sekä Pikkusuolla että kodalla. Paikalla on puffetti ja arvontaankin on mahdollisuus osallistua.