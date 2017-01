Rakennuskantaa tarkistetaan Myllykoskella, Anjalassa ja Ummeljoella

Kaupunki tarkastaa rakennuskannan tietoja Myllykosken, Anjalan ja Ummeljoen alueilla. Tietoja tarkastetaan alueen maanomistajille lähetettävällä kyselyllä sekä tarvittaessa maastokäynnein. Tarkoituksena on saattaa ajan tasalle viranomaisten rakennustietojen rekisterit ja selvittää niiden parantamisen vaikutukset kiinteistöveron määrään.

Myllykosken, Anjalan ja Ummeljoen alueilla on käynnistynyt kiinteistöjen rakennuskannan tarkastushanke. Tarkoitus on saattaa ajan tasalle eri viranomaisten rakennustietojen rekisterit. Tarkastuksen kohteena on noin 400 alueen kiinteistöä. Tällä hetkellä tiedot rekistereissä ovat puutteellisia, sillä alueiden rakennusmääräykset ovat poikenneet ennen uuden Kouvolan muodostumista toisistaan huomattavasti ja vanhempien rakennusten tiedot ovat useassa tapauksessa virheellisiä. Lisäksi rakennusten tiedot poikkeavat väestörekisterikeskuksen ja Verohallinnon rekistereistä.

Alueen noin 400:lle kiinteistön omistajalle lähetään täytettäväksi lomake, jolla kerätään kiinteistön eli maa-alueen rakennuksista tarkennetut tiedot rakennus- ja huoneistorekisterin sisällön parantamista varten.

Kevään 2017 aikana Kouvolan kaupungin mittausryhmä suorittaa tarvittaessa kiinteistöillä maastokäynnin. Maastokäynnillä varmistetaan, että rekisterien tiedot ja rakennusten tilanne ovat yhtenäiset. Käynnillä kirjataan rakennusten lukumäärä ja käyttötarkoitus, sekä sijainti ja pinta-ala. Rakennukset mitataan vain ulkomitoin, sisätiloihin ei mennä.

Kaupunki toimittaa kiinteistöjen katselmuksesta kerätyt tiedot verohallintoon tarkastusta varten, kiinteistöverolain vaatimusten mukaisesti.

Mikäli ilmoitetuissa tiedoissa havaitaan puutteita tai ristiriitaisuuksia maastotietoihin verraten, maanomistajaan otetaan uudelleen yhteyttä lisätietoja varten.

Ensimmäisen vaiheen tutkimusalueeksi on valittu Myllykosken, Anjalan ja Ummeljoen alueet.

Valitun koealueen avulla tutkitaan, kuinka rekisterien parannus vaikuttaa kiinteistöveron määrään. Tämän tutkimuksen pohjalta päätetään, lähdetäänkö kiinteistöveroprojektiin koko kaupungin osalta.