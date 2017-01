Valtatie 15 ja keskussairaala kunnostuksen tarpeessa

Valtatie 15, kello 6.15. On pimeää. Keli on hyvä. Autoja menee Kouvolan ja Kotkan suuntaan jonossa. Tulee todistettua, että tie on vilkkaassa käytössä ja tarvitsee tulevat kunnostukset muuallekin kuin Keltakankaan risteykseen. Kymenlaaksossa ja koko Kaakkois-Suomessa pitää toki olla tyytyväinen, että isommat tiet ovat nyt suorastaan hyvässä kunnossa. Viimeinen valtion rahoituspäätös toi paljon hyvää alueelle.

En ole ottanut kantaa sairaalan sijaintiin, mutta matkalla Kotkaan tulee todistettua, että jos Kouvolan seudun sairaanhoitoa siirtyy olennaisesti keskussairaalaan, ahdasta tulee sairaalassa ja tiellä. Jälkeenpäin on helppo viisastella, mutta sairaalan paikka olisi pitänyt olla keskisessä Kymenlaaksossa. Nyt on kuitenkin myöhäistä tätä vääntöä tehdä, koska kunnallisessa päätöksenteossa se kestää liian kauan. Vuosia ei ole aika odotella.

Tarvitseeko sitten Kotkan keskussairaala kunnostusta? Kyllä. Vaikea sanoa kuinka paljon rahaa tarvitaan, että sairaala saataisiin päivitettyä tähän päivään. Usein sanotaan, että ei kannata laittaa rahaa seiniin, mutta kyllä tilatkin pitää kunnossa olla niin potilaiden kuin henkilöstönkin kannalta. Toimivat tilat ovat tärkeä markkinamies, kun henkilöstöä palkataan. Kymenlaakso ei sote-uudistuksessa ole se vetovoimaisin suunta.

Ja mitä sitten kaipaisi vielä lisää hyvien sairaalapalveluiden lisäksi? Sairaalan kupeessa saisi olla apteekki. Aika moni joutuu käymään apteekin kautta. Tokkurassa pitää sitten lähteä etsimään apteekkia ja parkkipaikkaa. Yksityiset toimijat ovat sijoittuneet paljon paremmin. Niissä apteekit ovat lähellä.

Onneksi taksitolpalle ei ole mahdoton matka, vaikka mäkeä saikin liukastella. Taksi on ihan olennainen palvelu sairaalan vieressä. Ei kaikki matkaa yhteiskuljetuksissa.