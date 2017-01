Kirjakaupalle uusi paikka Myllykoskella

REUNA-kustantamo muuttaa Tuusulasta Myllykoskelle ja perustaa kirjakaupan, mutta ei seuratalolle kuten aiemmin kaavailtiin. Myllykosken Seuratalon remontti ja toiminnan käynnistyminen viivästyy, mutta REUNA haluaa pitää kiinni alkuperäisestä aikataulustaan ja toimintasuunnitelmastaan.

– Juteltuamme Myllykosken keskustan kehittämishankkeissa mukana olevien kanssa oivalsimme myös, että katukuvaa elävöittää enemmän kirjakaupan perustaminen nyt tyhjillään olevaan liikehuoneistoon pääkadun varrella, sanoo kustantaja Tarja Tornaeus.

Kenraalintie 6, ”Centrumin talo”

Sadan metrin päässä seuratalosta on liikekiinteistö, jonka vanhempi polvi muistaa tavaratalo Centrumina. Nykyisin siinä toimii Leo-hotelli ja kahvila, ja suurin osa tiloista on tyhjillään. Torstaina allekirjoitettavalla sopimuksella Reuna vuokraa yhden ”reunan”, sadan neliön tilan kirjakaupalle. Tavoitteena on avata kivijalkakauppa toukokuun alussa ja siirtää myös reunalla.fi-verkkokaupan toiminnot tiloihin.

Tornaeuksen mukaan päätökseen vaikutti ennen kaikkea se, että tilaa hallinnoivan taloyhtiön puheenjohtaja Jari Mahlio suhtautui erittäin myönteisesti muiden rakennuksen tilojen lyhytaikaiseen vuokraamiseen, esimerkiksi tapahtumien ja kurssien järjestämiseen.

– Nyt pääsemme jatkamaan jäihin laitettuja suunnitelmia mm. taidegallerian perustamisesta ja näyttelyjen järjestämisestä. Kouvolalainen tanssinopettaja on lupautunut pitämään nuorille kursseja, joilla opetellaan MTV-videoiden pohjalta koreografioita.

– Pitkällä ovat myös suunnitelmat kirjoituskurssien järjestämisestä; viikonloppukurssien aiheena voi olla luova kirjoittaminen tai asiaviestintä tai vaikkapa näytelmän kirjoittaminen amatööriteatterille. Kesäkuun alussa on tarkoitus järjestää Kouvolan Dekkaripäivien ’etkot’ Myllykoskella, luettelee Tornaeus.

Hän vihjaa myös, että tulossa on kirjanjulkistuksia, joissa joko kirjailijat tai kirjan tapahtumat ovat lähiseudulta.

Lopullisesti vuokrauspäätöksen ratkaisi se, että liiketila on avointa ja yhtenäistä tilaa, joka antaa kirjakaupalle mahdollisuuden laajentua tarpeen mukaan. Alussa myynnissä on kustantamon omia ja muutaman yhteistyökumppanin kirjoja, jatkossa myös laajemmin kirjauutuuksia ja muita tuotteita.

– Entiselle paperitehdaspaikkakunnalle sopii myyntipiste vaikkapa Saksalan Saippuan tervatuotteille, toteaa Tornaeus.

Kaikille avoimet tilat

Reunan kirjakauppa tulee toimimaan myös vuokrauspisteenä, josta kuka tahansa voi varata Kenraalintie 6:n vapaita neliötä (yhteensä yli 400 m2) yksityisiin tai yleisötilaisuuksiin, tunniksi, päiväksi tai viikoksi.

– Väistämättä tuli mieleen ensimmäinen Myllykosken maailmannäyttely viisi vuotta sitten. Liikuttuneena ja hämmästyneenä seurasin, miten mukaan ilmoittautui yhä uusia toimijoita, jotka eivät olleet näkyneet katukuvassa – kulisseissa oli vaikka mitä harrastus- ja kulttuuritoimintaa, kädentaitajia ja palveluja, jotka tulivat yhden päivän ajan näkyväksi Kenraalintiellä ja Myllykoskentiellä.

Samalla kylähullulla mentaliteetilla ideoimme, että Kenraalintie kuudesta voisi tehdä Myllykoski Centrumin, näyteikkunan kaikille vieraille ja ohikulkijoille, tilan jossa näkyy paikkakunnan osaaminen ja yhteistoiminta. Maailmannäyttelyssä oli yli 50 yhteistyökumppania, eiköhän tähänkin muutama saada.”

Myllykosken keskustan kehittämisessä Kenraalintie 6 toimii ikään kuin ideahautomona. Seuratalon remontin valmistuttua tapahtumille saadaan moninkertaisesti lisää tilaa.