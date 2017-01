MYPAn joukkue käytännössä koossa

Viime vuonna MYPAn järjestämien avointen harjoitusten jälkeen valmentaja Jukka Karjalaisella oli niin sanotusti varaa valita. Tarjolla oli lähes 50 joukkueeseen haluavaa. Heistä sopimukset on tehty 22 pelaajan kanssa.

– Joukkueemme on nuori, sillä keski-ikä on 20,7 vuotta. Silti meillä on koossa erittäin hyvä ryhmä Kolmoseen, arvioi Karjalalainen.

– Uskon, että tulemme pärjäämään tällä porukalla Kolmosessa. Mukana on 2 maalivahtia, 4 topparia, 4 muuta puolustuspelaajaa, 7 keskikenttäpelaajaa ja 5 hyökkääjää. No, yksi puolustuspelaaja voisi olla enemmän, mutta pitää muistaa, että monet kavereista pystyvät pelaamaan usealla eri paikolla.

Karjalainen painottaa, että joukkue on nyt periaatteessa jo koossa.

– Jos motivoituneita, hyviä pelaajia on vielä tulossa, otamme heidät luonnollisesti mukaan.

