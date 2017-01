Kymenlaaksoon tarvitaan 20 ambulanssiyksikköä

Carean ensihoidon palvelukoordinaattori Janne Wall seuraa matalalla profiililla Kymenlaakson sote-keskustelua. Hän ei ihan suoraan myönnä, mutta aika ajoin taitaa hävettää päättäjäkollegoiden ”asiantuntemus” sote-asioiden hoidossa.

– Sosiaali- ja terveyspalveluihin olisi löydettävä kymenlaaksolainen ratkaisu. Mitä järkeä olisi hankkia yksityiseltä hyvät palvelut muutamaksi kuukaudeksi ja palata sitten takaisin epävarmuuteen.

Wall ei ota kantaa laajemmin soteen, vaikka toimiikin Carean sote-asioita valmistelevan ylilääkäri Petri Loikaksen työparina. Yksi toive kuitenkin on.

– Toivon, että aivoinfarktien liuotusosaaminen säilyisi Pohjois-Kymen sairaalassa, kun se toimii erinomaisesti. Ambulanssissa ei voida liuotushoitoa tehdä, koska vaadittavaa tekniikkaa ei ole mahdollista käyttää.

Wallin oman työtehtävän, ensihoidon, rooli kasvaa, kun Pohjois-Kymen sairaalan päivystysleikkaukset siirtyvät Kotkaan tai Lahteen, toistaiseksihan niitä suoritetaan vielä Kuusankoskella.

– Arkipäivisin Kymenlaaksossa ajaa 16 ambulanssiyksikköä. Uusi sairaankuljetusyksikkö aloittaa helmikuun alusta Kouvolassa. Jatkossa tarvittaneen parinkymmenen yksikön resurssit Kymenlaaksoon, arvioi Wall.

Hän muistuttaa, että vaikka 16 ambulanssia tuntuu suurelta määrältä, se ei sitä onnettomuustilanteessa ole.

– Jos esimerkiksi viedään liukkaalla kaatunut potilas Utista Kuusankoskelle, matka on paljon lyhyempi kuin Kotkaan tai Lahteen. 40–45 minuutin keikka muuttuu nopeasti kahdeksi tunniksi. Sen ajan auto on pois alueelta. Liikenneonnettomuudessa, jossa loukkaantuneita on useampia, ambulanssejakin tarvitaan enemmän. Resursseja täytyy tämän takia olla, vaikka yöt ovatkin hiljaisempia.

Yhden ympärivuorokautisen ambulanssiyksikön toiminta vaatii kymmenen työntekijää.

Janne Wall uskoo, että ensihoidon palveluihin tarvittava lisärahoitus löytyy, kun kysymys on elämästä ja kuolemasta.

– Tällä viikolla käynnistyy sote-ensihoidon työryhmä, joka työstää kevään aikana kokonaisuuden, kertoo ryhmän puheenjohtajana toimiva Wall.

Lisähaastetta työhön tuo vielä, jos Päijät-Hämeen erva-alue siirtyy Tampereelta Helsinkiin.

– Kyllä HUS:iinkin saattaa tulla kaaos, jos Päijät-Hämeen kokoisen alueen erikoissairaanhoito pitää järjestää nykyisten lisäksi.

Palokunnilla on ensivasteryhmiä ja niiden merkitys on tärkeä etenkin haja-asutusalueilla.

– Pienissä palokunnissa on vaikea löytää väkeä päiväaikaan. Sen takia esimerkiksi Kaipiaisten palokuntaa avustaa Utin lentokentän palokunta ja Selänpään suunnassa Karjalan Prikaatin ambulanssi.

Janne Wallin haastelu kokonaisuudessaan 19.1. Keskilaaksossa.