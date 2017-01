Anjalankosken elokuvapalkinto Mikko Kupariselle 2 yötä aamuun -elokuvasta

Suuruudeltaan 4000 euron arvoinen Anjalankosken elokuvapalkinto annetaan tänä vuonna elokuvaohjaaja Mikko Kupariselle elokuvasta 2 yötä aamuun. Jakojärjestyksessään 33. palkinto luovutetaan sunnuntaina 29.1. tilaisuudessa, joka on osa Anjalankosken Kinosunnuntaita. Jo 48. kerran järjestettävä Kinosunnuntai on maamme vanhin vuosittainen elokuvatapahtuma.

Voittoisa elokuva nähdään kahtena näytöksenä: iltapäivällä (kutsuvieraat ja yleisö) ja illalla (yleisö). Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Ohjaaja Mikko Kuparinen saapuu henkilökohtaisesti noutamaan palkinnon.

Anjalankosken elokuvapalkinnon ovat rahoittaneet Anjalankosken Säästöpankkisäätiö (2000 euroa), Kouvolan kaupunki (1500 euroa), Kymenlaakson Opisto (400 euroa) ja Anjalankosken elokuvakerho (100 euroa). Kinosunnuntain oheiskulut ovat rahoittaneet Kymenlaakson Opisto ja Anjalankosken elokuvakerho.

Palkintoraadin jäseninä ovat toimineet puheenjohtajana Antero Peräkasari (kaupunki), Sanna Tähtinen (kaupunki, aikuisväestön lautakunta), Kari Finér (asiantuntijajäsen), Markku Talvisto (Anjalankosken elokuvakerho), Olli Laurila (Kymenlaakson Opisto) ja Hannele Viljakainen (Anjalankosken Säästöpankkisäätiö). Palkintoraati oli päätöksessään yksimielinen.

Anjalankosken elokuvapalkinnon myöntämisen pääkriteerit ovat merkittävä ja omaperäinen saavutus edellisen vuoden aikana elokuvan alalla.

Palkittava elokuva tukeutuu eurooppalaiseen nykyelokuvaperinteeseen, mutta on omaperäinen ja tyylikäs sekä taiteellisesti korkeatasoinen. Se palauttaa uskon kotimaisen elokuvan tasoon menestyä myös kansainvälisesti, mistä kertovat elokuvan saamat palkinnot muun muassa Montrealin ja Valladolidin elokuvafestivaaleilla. Elokuvassa on kypsä ja kaunis kokonaistarina ja ohjaaja osoittaa hallitsevansa elokuvakerronnan kokonaisuuden.

Elokuvan ohjaus ja käsikirjoitus on Mikko Kuparisen käsialaa. Tuottajat ovat Marko Antila ja Mikko Tenhunen, kuvauksesta on vastannut Tuomo Virtanen, leikkauksesta Antony Bentley ja musiikista Timo Hietala. Tuotantoyhtiö on Elokuvatuotanto Mjölk Movies. Elokuvan pääosissa näyttelevät Marie-Josée Croze, Mikko Nousiainen sekä Arly Jover ja se on kuvattu Vilnassa, Liettuassa.