Monessa mukana

Aktiivinen, auttavainen, liikunnallinen, kolmen lapsen Veetin 12, Pinjan, 10 ja Ronjan, 5, äiti ja Anjalan koulun puolustaja. Näillä sanoin Tytti Latva kuvasi anjalalaista Johanna Nanna Pesosta esittäessään, että häntä muistettaisiin Kiitokset kiertoon -kunniakirjalla. Tytin lisäksi kiitoksiin yhtyy pari muutakin apua ja tukea saanutta.

Ihan hengästyttää, kun Nanna kertoo missä kaikessa on mukana. On Anjalan koulun vanhempaintoimikuntaa, Anjalan päivähoidon vanhempainyhdistystä, AaKoon kioskivastaavan töitä, AaKoon 04 -joukkueen varainhankintaan liittyen kioskitoimintaa KooKoon peleissä, puhumattakaan lasten harrastusrumbasta, johon Nanna itsekin osallistuu.

Nanna auttelee viereisellä tontilla asuvaa äitiä ja auraa lumet naapureidenkin tontilta.

– Kyllä se melkein hermostuu, jos joku ehtii lumet kolata ensin, tuumii puoliso Samppa.

Hyötyliikunnan lisäksi Nanna pyrkii käymään pari kertaa viikossa lenkillä ja silloin liikutetaan myös ystävätärtä.

– Oma kunto on aina mielenkiintoista testata Utissa noin kymmenen kilometrin Vartti Actionissa, joka on maastoesterata.

Keskilaaksossa on ollut vuosia Kiitokset kiertoon -palsta. Toimitus on vienyt useimmin kunniakirjan yrityksiin. Kiitokset on kuitenkin tarkoitettu ihan kaikille. Vuoden 2017 ensimmäisen Kiitokset kiertoon -kunniakirjan saaja Nanna Pesonen toimelias nainen, joka ei paljon paikallaan viihdy. Keskilaakso kiittää Nannaa hyvästä yhteistyöstä Anjalan koulun uutisoinnissa.

Koko haastattelu 12.1. Keskilaaksossa.