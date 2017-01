Opistokinon kevättarjotin

Opistokino aloittaa 12. tammikuuta japanilaisella Naomi Kawasen ohjaamalla draamalla Kirsikkapuiden alla vuodelta 2015. Pieneen kioskikeittiöön sijoittuva tarina kertoo vähäpuheisen päähenkilön ja vanhemman rouvan ystävyydestä sekä ruokakeksinnöstä, joka saa liiketoiminnan kukoistamaan. Elokuvan pääosissa näyttelevät Kirin Kiki, Masatoshi Nagase ja Kyara Uchida.

19.1. näytämme vanhan mestarin Pedro Almodovarin uutuusdraaman Julieta vuodelta 2016. Mestarikirjailija Alice Munron kolmeen kertomukseen perustuva elokuva on kuvaus äidin kamppailusta epätietoisuutta vastaan tyttären jätettyä hänet. Syvällisen elokuvan pääosissa ovat Adriana Ugarte, Emma Suarez ja Priscilla Delgado.

26.1. on vuorossa ensimmäinen kotimainen Selma Vilhusen ohjaama Tyttö nimeltä Varpu vuodelta 2016. Elokuva kuvaa vaikuttavasti äidin ja tyttären suhdetta tilanteessa, jossa tytär on kasvamassa aikuisuuteen ja äiti puolestaan ei halua kasvaa isoksi. Juonikuviota täydentää tyttären isän etsintä pohjoisesta ja siitä seuraavat elämänmuutokset. Elokuvan pääosassa loistaa uusi löytö Linnea Skog ja muyissa päätehtävissä ovat Paula Vesala ja Lauri Maijala.

Sunnuntaina 29.1. jaetaan Anjalankosken 33. elokuvapalkinto.

2.2. esitämme suosittuna teatteriversionakin nähdyn elämänkertadraaman Florence vuodelta 2016. Legendaarinen seurapiirirouva tavoittelee uraa suurena oopperalaulajana ja päätyy managerinsa suojelemana konserttiin Carnegie Hallissa v. 1944. Stephen Frearsin ohjaama elokuva näyttää hirveän äänen omaavan itsetietoisen naisen kamppailun kohti tähteyttä. Elokuvan pääosissa näyttelevät Meryl Streep ja Hugh Grant.

9.2. on lännenelokuvan vuoro Gavin O’Connorin ohjaamassa amerikkalaiselokuvassa Jane Got a Gun. Elokuva on vuodelta 2016. Hyvän kuvauksensa ja hyvien näyttelijöiden ansiosta tämä vähän vaikeuksissa ollut tuotanto päätyi nautittavaan muotoon kertoen 1870-luvun villistä lännestä. Pääosissa näyttelevät Natalie Portman, Joel Edgerton ja Noah Emmerich.

16.2. on vuorossa tanskalaiselokuva Kommuuni vuodelta 2016. Tämä Thomas Vinterbergin ohjaama draama perustuu tekijän omiin lapsuudenkokemuksiin ja kuvaa asumisyhteisön syntymistä ja kehittymistä sekä tasapainon rikkoutumista Kööpenhaminan hienostoalueen huvilassa. Hienot tanskalaistähdet Trine Dyrholm ja Ulrich Thomsen loistavat karismallaan ja takaavat elokuvanautinnon.

23.2. nähdään opistokinossa menestystä haalinut kotimainen Hymyilevä mies vuodelta 2016. Tämä Juho Kuosmasen draama kertoo mestarinyrkkeilijä Olli Mäen valmistautumisesta MM-otteluun ja rakkaustarinasta vaimoonsa Raijaan. Monipuolisesti nyrkkeilymaailmaa valottava elokuva on sujuvasti ja vakuuttavasti toteutettu mustavalkokuvauksena. Pääosissa näyttelevät Olli Mäkeä Jarkko Lahti, Raijaa Oona Airola ja Elis Askia Eero Milonoff. Kesto on 93 min ja ikäraja 7 vuotta.

Talvilomaviikon jälkeen 9.3. jatkamme Sodankylässäkin käyneen Whit Stillmanin ohjaamalla romanttisella draamalla Love & Friendship vuodelta 2016. Sosiaalista arvonnousua tavoitteleva rahaton leski käyttää varsin sopimattomia keinoja päämäärään päästäkseen, mutta suunnitelmat joutuvat uuteen tilanteeseen. Pääosissa näyttelevät Kate Beckinsale, Chloe Savigny ja Xavier Samuel.

16.3. jysähtää käyntiin toimintawestern The Magnificent Seven vuodelta 2016. Teollisuuspomon tappavassa otteessa olevan pikkukaupungin asukkaat turvautuvat seitsemän lainsuojattoman apuun turvaa saadakseen. Tämä Antoine Fuquan ohjaama elokuva on kolmas ohjaus samasta aiheesta (Akira Kurosawan Seitsemän samuraita vuodelta 1954 ja John Sturgesin Seitsemän rohkeaa miestä vuodelta 1960), mutta ominaispiirteet ovat kussakin nähtävissä.

Kulttuurihistorian jäljillä olemme 23.3., kun nähdään Ron Howardin musiikkidokumentti The Beatles: Eight Days a Week-The Touring Years vuodelta 2016. Ehkä maailman tunnetuimman brittibändin myrskyisän menestyksen vuodet on koottu ennen näkemättömästä arkistomateriaalista ja sisältää legendaarisen Shea-stadionin keikan restauroituna 4K-formaattiin.

Kauden päättää komediallinen draama Paras ystäväni Truman vuodelta 2016. Tämä Cesc Gayn ohjaama elokuva kertoo lapsuudenystävien uudelleenkohtaamisesta vuosien jälkeen. Unohtumattomat kokemukset peilautuvat sydämellisessä elokuvassa, joka oli katsotuimpia ja palkituimpia elokuvia Espanjassa. Pääosissa näyttelevät Ricardo Darin, Javier Camara ja Dolores Fonzi.