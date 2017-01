Harrastelentopalloilijat tempaisevat nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

Kouvolalaiset omaksi ilokseen pelaavat lentopalloilijat järjestävät 18. helmikuuta hyväntekeväisyysturnauksen Viialan urheiluhallissa Myllykoskella.

Inkeroisten Vihuri ry haluaa tukea nuorten hyväksi tehtävää työtä järjestämällä kutsuturnauksen paikallisille harrasteporukoille. Turnaukseen osallistuu kahdeksan joukkuetta. Järjestäjät toivovat saavansa yhteistyökumppaneita paikallisista yrityksistä. Yritysten lahjoittamat varat osoitetaan suoraan Nuotta-toimintaan.

Turnauksella kerätään varoja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseksi. Nuorten auttamiseksi kohti koulutus- ja työelämää on kehitetty Nuotta-valmennus. Nuotta-valmennuksen tarkoituksena on nuoren itseluottamuksen, arjenhallinnan, sosiaalisten taitojen ja terveiden elämäntapojen vahvistaminen.

Nuorisokeskus Anjalassa on toteutettu Nuotta-valmennusta vuodesta 2010 lähtien. Valmennuksia järjestetään etsivän nuoriso-työn ja työpajojen ryhmille osittain OKM:n tuella, mutta myös muut ryhmät, kuten joustavan perusopetuksen ryhmät hyötyvät valmennuksesta.

Nuorisokeskus Anjala on tehnyt merkittävää nuorisotyötä valtakunnallisesti jo 16 vuotta ja on voittoa tavoittelematon toimija. Nuorisokeskus on ansainnut oikeuden käyttää Suomalaisen työn liiton Yhteiskunnallinen yritys -tunnusta, merkkinä tekemästään yhteiskunnallisesti hyvästä ja merkittävästä työstä nuorten parissa. Nuorisokeskus kuuluu kymmenen opetus- ja kulttuuriministeriön tukeman ja valvoman nuorisokeskuksen verkostoon. Nuorisokeskus Anjala järjestää vuositasolla yli 3 000 lapselle ja nuorelle erilaista leiri- ja retkitoimintaa. Heidän lisäkseen ohjelma-, kokous- ja työhyvinvointipalveluja sekä ravintola- ja majoitustiloja hyödyntävät myös järjestöt, kunnat ja monenlaiset yritys- ja aikuisryhmät.