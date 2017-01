Yhdenvertaisuuden toteutuminen haaste sote-palveluissa

– Itsenäisyys on kallis arvo, joka ei ole kohdallamme ollut suinkaan itsestään selvyys. Arvokas kiitos urhealle sukupolvelle, että saamme vapaasti juhlia vuosisataista itsenäisyyttämme, totesi kunnallisneuvos, Kouvolan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jukka Nyberg puhuessaan uudenvuoden juhlassa Kuusankoskella.

Nyberg muistutti tulevasta kunnallisen historian suuremmasta muutoksesta, kun luodaan pohja uudelle alue- ja maakuntauudistukselle.

– Meillä Kouvolassa nähdään suuri haaste yhdenvertaisuuden toteutumisessa sote-palveluissa, koska maakunnilla on erilaiset olosuhteet. Juuri tähän erilaisuuteen tulee reagoida joustavuudelle maakunnan itsehallinnossa ja jättää liikkumavaraa toteutuksessa.

– Ministeri Rehula on viestittänyt Kymenlaaksoa, että sopikaa asiat keskenänne. Meillä ei ole osattu tulkita tuota sanomaa, jossa ei ole selkeästi yksilöity mitä hän sillä tarkoittaa. Oma tulkintani on, että kysymys on Pohjois-Kymen sairaalan ja Kotkan keskussairaalan työnjaosta sopimisesta yhtenäisvolyymi säilyttäen ministeriön erikoisluvalla. Investoinnit pitää yhdistää, ajoittaa ja mitoittaa myös yhteisesti sopien eikä jollakin äänestyspäätöksellä väkivalloin.

Kunnan perustaessa yhtiön yksityisen tahon kanssa luodaan myös suuri haaste talouden tasapainottamisessa.

– Jos yhteisyritys tuottaa tappiota ja menettää oman pääomansa, kunnalla ei ole velvoitetta rahoittaa yhteisyhtiön tappiota. Herääkin kysymys ovatko Kymenlaakson muut kunnat valmiit ottamaan riskin Kouvolan kanssa, kun maakuntauudistus astuu voimaan vuonna 2019 alusta. Olisiko varasuunnitelma parempi rakentaa niin, että ulkopuolinen yhtiö ottaisi itse kokonaisvastuun taloudesta. Ehkä tämä on pelkotila miksi Kymenlaaksossa ei ole kykyä sopia asioista. Me uhkaamme omalla tavallamme etelää ja he uhkaavat omalla tavallaan meitä.

Suomalainen yhteiskunta on kokenut historiansa aikana vaikeita synnytystuskia ja itsenäisyytensä puolustamista.

– Olemme kuitenkin niistä selvinneet yhtenäisenä kansana ja tulemme edelleen selviämään. Työtä tehdään niin, että seuraavat sukupolvet voisivat jatkaa harmonisena yhtenäisenä perheenä. Kouvolan kaupunki haluaa olla tiennäyttäjä Suomen 100-vuotisjuhlavuonnakin.