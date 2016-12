Kouvolan Suomi 100 -juhlavuonna ohjelmaa kaikenikäisille

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa vietetään valtakunnallisesti vuonna 2017 teemalla ”Yhdessä”. Myös Kouvolan kaupunki järjestää runsaasti mielenkiintoista ohjelmaa teemaan liittyen. Kouvolan juhlavuoden tapahtumat täydentyvät vielä vuoden 2017 aikana. Juhlavuodenvalmisteluja on koordinoinut monialainen Suomi 100 -työryhmä.

Kouvolassa juhlavuosi käynnistyy perinteisellä Uuden vuoden perhejuhlalla uudenvuodenaattona Kuusankoskella. Lapset ja nuoret jatkavat juhlintaa helmikuussa Suomi 100 -teeman sävyttämillä Lasten Kulttuuriviikoilla. Lasten Kulttuuriviikkojen ohjelmaan kuuluu lasten taidenäyttelyitä, satuja ja askartelua, vauvojen värikylpy-työpajoja sekä ystävänpäivänä lapsikuorojen esityksiä ja yhteislaulua Kouvolan Kuorokimarassa.

Päiväkodeissa ja kouluissa juhlavuosi näkyy pitkin vuotta ja huipentuu itsenäisyyspäiväjuhlaan kaupungintalolla eskari-ikäisille sekä kaikkien peruskoululaisten yhteisjuhlaan Kouvolan jäähallissa. Nuorisolle on luvassa juhlavuoden ohjelmaa etenkin nuorisotyön viikolla lokakuussa. Alkuvuodesta julkistetaan nuorisopalveluiden ”Mitä kuuluu kouvolalaisille nuorille” – Nuhako-kyselyn 2016 tulokset.

Kulttuuripalvelut, muun muassa museot, kirjastot ja kansalaisopisto järjestävät lukuisia Suomi 100 -juhlatapahtumia kouvolalaisille.

Poikilo-museot tuovat taidemuseossa ja kaupunginmuseossa esille peräti kolme juhlavuoteen liittyvää näyttelyä. Syksyn Sirpaleita suomalaisuudesta -näyttely kokoaa useita harvoin nähtyjä teoksia Kouvolaan, kuten kuuluisan Ilja Glazunovin presidentti Kekkosen muotokuvan.

Yksi kesän 2017 kohokohdista on ainutlaatuinen Kymijoki Suomen Taiteessa -juhlanäyttely Kuusankoskitalon galleriassa. Näyttelyssä on esillä Kymijoki-aiheisia taideteoksia vuosilta 1837–1939.

Kirjastoissa kuljetaan kirjallisuuden matkassa läpi Suomen itsenäisyyden kuukausittain vaihtuvin teemoin ja päätapahtumia ovat kirjailijavierailut pääkirjastossa. Kouvolan kirjastoissa vietetään koko kansan itsenäisyyspäivän ”etkoja” yhdessä järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Kansalaisopisto järjestää keväällä mm. Suomen askeleet -kansalaiskeskustelun helmikuussa, Ultima Thule -Suomi 100 vuotta -juhlagaalan huhtikuussa sekä luentoja vuoden varrella.

Kouvola on mukana valtakunnallisessa Liikunnan unelmavuodessa 2017, joka on osa Suomi 100- juhlavuoden ohjelmaa. Uusi kouvola.unelmatliikkeelle.fi -sivusto julkaistaan 2017 vuoden alussa. Sivusto kokoaa yhteen Kouvolan aktiiviset liikuntatoimijat ja esittelee Kouvolan liikuntamahdollisuuksia sekä jakaa uusia ideoita liikunnan lisäämiseksi. Kaupungin ”Aina löytyy syitä liikkua”-kampanja kulkee juhlavuoden teeman rinnalla. Luvassa on juhlavuoteen liittyviä liikuntahaasteita pitkin vuotta.

Ensi keväänä kaupungin viheralueita Kymenlukon sekä Kymenlaakson ja Kuusaantien risteyksen alueilla kaunistaa ”Sinivalkoinen silmä” -kukkaistutukset – 8000 tulppaani- ja krookussipulia istutettiin syksyllä 2016 juhlavuoden kunniaksi. Osana Suomi 100 -ohjelmaa juhlavuoden ”Tulevaisuuden kuusi” -muistopuu istutetaan yhdessä koululaisten kanssa Lääninpuistoon. Toukokuun Siisti Siti -tapahtuma huomioi myös juhlavuoden teeman.

Kaupungin toimijoiden lisäksi lukuisat yhteisöt Kouvolassa juhlivat itsenäistä 100-vuotista Suomea monin tavoin. Kouvolan alueella toteutetaan juhlavuoden aikana runsaasti hankkeita, jotka ovat hakeneet ja saaneet virallisen Suomi 100 -ohjelmastatuksen.

Kouvolan kaupungin jakamia Suomi 100-juhlavuoden avustuksia myönnettiin ensimmäisessä haussa 25 tapahtumalle tai hankkeelle. Toinen avustusten hakukierros on 1.3.–30.4.2017.

Kouvolan alueen Suomi 100-tapahtumiin voi tutustua tarkemmin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kouvola.fi/suomi100. Tapahtumatiedot päivittyvät juhlavuoden edetessä sähköissä tapahtumakalenterissa, verkko-osoitteessa www.kouvola.fi/tapahtumat tai www.kymenlaaksonyt.fi.