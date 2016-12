Inkeroisten vastaanottokeskuksen toiminta jatkuu toistaiseksi

Inkeroisten vastaanottokeskus on toiminut noin vuoden ajan Hotelli Kantrin entisissä tiloissa Inkeroisten keskustassa. Toimintaa ylläpitää Hoivapalvelu Metsätähti Oy.

– Inkeroisten vastaanottokeskuksessa on asukkaita tällä hetkellä 87. Asukkaina on pääasiassa perheitä, joilla on paljon lapsia, kertoo vastaanottokeskusjohtaja Päivi Nikkola.

Suomessa on viime aikoina lopetettu joitain vastaanottokeskuksia.

– Inkeroisissa on toimintaa tarkoitus jatkaa toistaiseksi, toteaa Nikkola.

Koko juttu Keskilaaksossa 29.12.