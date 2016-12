Suomi on sata vuotta ja lehti 85 vuotta. Taas on aika vähän uudistua. Tässä päivässä on muutos nähtävä mahdollisuutena.

Keskilaakson vuotta 2017 värittävät kuntavaalit alkuvuonna. Ne näkyvät niin paperisen lehden sivuilla kuin verkossakin jo tammikuusta alkaen. Eteläisestä Kouvolasta on ollut suhteessa hyvin valtuutettuja. Paikallislehti tekee tälläkin kerralla työtä sen eteen, että paikallisia päättäjiä on uudessakin kaupunginvaltuustossa mukava määrä. Tehtävä ei ole helppo, koska pitkäaikaisia vaikuttajia jättäytyy pois kunnallispolitiikasta. Toivottavasti eri puolueiden listoille saadaan äänestäjiä kiinnostavia ehdokkaita. Jo tässä vaiheessa sopii myös toivoa rehtiä kisaa niin puolueiden kuin ehdokkaidenkin välillä. Päätöksenteko on suuressa määrin yhteistyötä. Kaupungin tiukassa taloudellisessa tilanteessa kaikkia tyydyttäviä hyviä vaihtoehtoja ei paljon ole tarjolla.

Suomi 100 näkyy myös eri tavoin paikallislehden sivuilla. Eteläisessä Kouvolassa on paljon aktiivisia toimijoita ja jo tällä hetkellä on tiedossa mielenkiintoisia tapahtumia, joiden järjestämiseen on kaupungiltakin saatu avustuksia. Toimitus käy jatkossakin ahkerasti erilaisissa tilaisuuksissa.

Viimeisen kerran lehti ilmestyy 29.12. kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäen aikakaudella. Millainen Kouvolan uuden kaupunginjohtajan pitäisi olla? Kaikki haastatteluihin yltäneet ehdokkaat täyttävät kriteerit.

Vuoden ensimmäinen lehti on vähän erilainen kuin tämä vuoden viimeinen. Lehden rakennetta tullaan vähän muuttamaan. Ilmoituspaikatkin muuttuvat. Paikallisuutta pyritään entisestään vahvistamaan.