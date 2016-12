Ilotuliteostot ovat yleensä 50–200 euroa

Uudenvuoden ilotulituksessa erilaisten patojen suosio on kasvanut vuosi vuodelta.

– Monet ostavat padan sen helppouden takia. Tarvitaan vain yksi sytytys, ja sytyttäjä pääsee itsekin katsomaan ilotulitetta, muistuttaa Inkeroisten Rautian myyjä ja ilotulitevastaava Jari Tuominen.

Ilotulitteita sai alkaa myydä tiistaina, ja kaupanteko jatkuu uudenvuodenaattoon asti.

– Ensimmäinen ja viimeinen myyntipäivä ovat olleet perinteisesti vilkkaimmat. Taloutta kohti ilotulitteisiin käytetään noin 50–200 euroa. Useat ostavat kunnollisen padan, jonka hintahaarukka on 50–150 euroa, kertoo Tuominen.

Isoimmissa padoissa on yli 100 laukausta, ja tulitteet nousevat 40 metriin. Näytöspakettisarjassa on viisi jättipataa. Komea ilotulitus kestää 3–5 minuuttia, ja sillä on hintaa jo neljä ja puolisataa euroa.

