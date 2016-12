Tuuli Suutari sai Keskilaakson Urheilutekopalkinnon

Keskilaakso valitsi pitkään parhaat anjalankoskelaisurheilijat. Suur-Kouvolan synnyn myötä perinne lopetettiin, mutta samalla alettiin jakaa vuosittain uutta Etelä-Kouvolan urheiluteko -palkintoa, jonka voi saada seura, yhteisö tai yksityinen henkilö.

Tänä vuonna palkinto myönnetään hiihtosuunnistaja Tuuli Suutarille, 19.

Palkintoperusteluissa todetaan muun muassa: ”Tuuli Suutarin hiihtosuunnistuskausi sujui hienosti. Lajin alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa Suutari nappasi kultaa, pronssia ja neljännen tilan henkilökohtaisissa kilpailuissa sekä kultaa viestissä.”

Suutari pääsee vielä tällä kaudella kilpailemaan 20-vuotiaiden sarjassa, joten viime talvena saavutetulle maailmanmestaruudelle on luontevaa hakea jatkoa.

– Tavoitteeni on pystyä samaan kuin viime talvena eli MM-kulta on mielessä, kertoo Tuuli, joka on iloissaan saamastaan Etelä-Kouvolan urheiluteko -palkinnosta.

– Tällainen tunnustus tuntuu tosi hienolta. On myös mukavaa, että hiihtosuunnistusta osataan arvostaa lajina.

