Liikennevirastolta mukava joululahja Keltakankaalle

Pitkään ja hartaasti odotettu valtatie 15:n kunnostushanke Keltakankaalla toteutuu vihdoin ensi vuonna tai viimeistään vuoden 2018 aikana. Suomen hallitus päätti jo aiemmin antaa kohteeseen rahoitusta valtion teiden korjausvelkaohjelmassa.

Liikenneviraston lopullinen hyväksyntä eritasoliittymän toteuttamiseen saatiin mukavasti juuri ennen joulua, joten projekti pääsee nopeasti hyvään vauhtiin.

Noin 6,1 miljoonan euron hintaisen eritasoliittymäkokonaisuuden urakkakilpailutus alkaa jo tämän vuoden puolella. Varsinaisten rakennustöiden on määrä käynnistyä kevättalvella tai viimeistään alkukesästä.

Hankkeen tiesuunnitelman mukainen kustannusarvio oli 6,3 miljoonaa euroa, josta Kouvolan kaupungin osuuden laskettiin olevan 374000 euroa.

Valtatie 15 kunnostetaan risteysalueen kohdalla noin puolentoista kilometrin matkalla.

Tärkeä asia hankkeessa on kaasulinjaa pitkin kulkevan ulkoilureitin saama alikulkutunneli, jota myös on odotettu vuosikausia. Kohde on Sippolaan johtavalla Matarojantiellä lähellä valtatietä 15.

Ilkka Kujala