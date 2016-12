Yleisötilaisuus Saittara-Enäjärvi tien parantamisesta

Saittara-Enäjärvi tieosuutta parannetaan. Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa maantielle 375 välille Saittara-Enäjärvi. Suunnitelman tavoitteena on parantaa tien liikenneturvallisuutta ja ajomukavuutta. Tierakenteita parannetaan ja tie päällystetään suunnittelualueella.

Tiesuunnitelmaluonnoksiin on mahdollisuus tutustua tiistai-iltana 13. helmikuuta Enäjärven kylätalossa. Tilaisuus on avoin kaikille asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskustella suunnittelijoiden kanssa ja antaa palautetta suunnitelmaratkaisuista.