AA-ryhmät antavat tärkeää vertaistukea

Torstai-ilta Myllykoskella. Viialan AA-ryhmä on kokoontunut Myllykosken palvelukeskuksen tiloihin. Paikalla on yhdeksän miestä, muttei tällä kertaa yhtään naista.

Toimittaja otetaan lämpimästi vastaan.

Avoimen kokouksen aluksi joka kerta vaihtuva vetäjä pitää puheenvuoron. Niin nytkin.

Tämän jälkeen kukin paikallaolija kertoo tarinansa, jonka pituudeksi on toivottu noin viittä minuuttia. Usein on käytetty munakelloa, jotteivät puheenvuorot veny. Tällä kertaa kelloa ei haluttu käyttää yhden mukana olleen toivomuksesta. Kaikki puhuvat – jotkut rutkasti yli viisi minuuttia. Periaatteena on, ettei puhujaa keskeytetä.

Kaikesta huokuu, että AA-toiminta on ollut alkoholisteille elämän pelastaja. Useissa puheenvuoroissa AA-toimintaa kiitellään vuolaasti.

Monet käyvät edelleen mukana, vaikka viimeisestä ryypystä on jo vuosia, jopa vuosikymmeniä.

