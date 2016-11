Sippola avaa joulun perjantaina, Kaipiainen lauantaina

Sippolan yrittäjien ja yhteisöjen joulunavaustapahtuma avataan perjantaina perinteisin menoin. Katuvalot sammuvat ja ulkotulet loistavat tien vierillä kun VPK:n kulkue lähtee koulun pihalta joulupukin johdattamana kohti joulukuusta.

Kirkkokuoro kajauttaa laulut ja kuuseen syttyvät valot. Puheenvuoron saavat kaupungin edustajana Jari Larikka ja seurakunnan edustajat sekä vonteeni Sauli Porvari, joka myös juontaa tapahtuman. Joulupukki jakaa nuotiolla karkkeja ja kuuntelee lahjatoiveita.

Myynnissä on lämpötilan veikkausarpoja, jossa kinkkuja palkintona. Niitä voi ostaa käsityöläisten puodista ja Baarman’s Neuvolasta. Hirvelän Hirvet myyvät makkaraa. Yrittäjien ja yhteisöjen tarjoamaa ilmaista glögiä ja pipareita on tarjolla Baarman’s Neuvolan pihalla.

Hirvelän keskustanaiset tempaisevat joulunavauksen yhteydessä valtakunnallisena Valoa, ei väkivaltaa -päivänä. Keskustanaiset on mukana Nytkiksen, Naiset yhteistyössä järjestössä. Sippolassa jaetaan erä heijastimia korttien kanssa, joissa kerrotaan päivän teemasta.

Käsityöläisten joulupuoti avautuu taas Sippolan Salen alakerrassa. Myynnissä monenlaista mukavaa pukinkonttiin tai itselle jouluiloa tuomaan. Puoti on avoinna perjantaista sunnuntaihin 18.12 asti. Joulunavaus tapahtumailtana ollaan avoinna niin kauan kuin asiakkaita riittää. Tervetuloa virittäytymään joulu tunnelmaan.

Kaipiaisissa jouluvalot syttyvät lauantaina iltapäivällä Salen edustalla. Ensi pystytetään joulukuusi ja sitten sytytetään valot. Tarjolla on lämmintä glögiä ja pipareita. Myynnissä on kinkkuarpoja ja on mahdollisuus osallistua Punainen Sulka -keräykseen. Lisäksi esitellään Asemapuiston kaivon kunnostusprojektia ja myydään hankkeen rahoittamiseksi Kaivo-joulukortteja.