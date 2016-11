Mitä tekee muutosagentti Tommi Reiman?

Sote-uudistus eli sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus on parhaillaan käynnissä maassamme. Suomen jokaiseen 18 maakuntaan on valittu muutosagentti ja pääkaupunkiseudulle vielä yksi tämän päälle eli muutosagentteja on kaikkiaan 19. Kymenlaakson muutosagenttina toimii anjalalainen Tommi Reiman.

– Muutosagentti on mukana suunnittelemassa ja johtamassa muutosta. Agenttien toimikausi kestää vuoden 2018 loppuun. Uudet maakunnalliset sote-palvelut otetaan käyttöön vuoden 2019 alussa, kertoo Reiman, joka työskentelee Kotkan kaupungin alaisuudessa Kotkassa. Hänen toimialuettaan ovat kuitenkin Kotkan ohella Kouvola, Pyhtää, Hamina, Miehikkälä ja Virolahti.

– Muutosagenttien tehtävänä on rakentaa maakuntaan yhtenäinen ikääntyneiden palveluverkko. Agentit eivät tee työtä yksin, vaan heidän apunaan on paljon ammattitaitoa. Agentit ovat ammattitaidon yhdistäjiä ja koordinoijia sekä muutokseen motivoivia tahoja, painottaa Reiman.

– Kaikki mahdolliset toimijat otetaan suunnitteluun mukaan. Eli julkisen palvelun ohella muun muassa vapaaehtoiset, yhdistykset, seurakunnat, oppilaitokset ja yksityiset palvelun tuottajat, luettelee Reiman.

