Joulu avataan lauantaina Kaipiaisissa

Lions Club Kaipiainen järjestää useita perinteikkäitä tapahtumia ennen joulua. Joulunavaus on lauantaina 26.11. Salen edustalla. Avajaisissa pystytetään joulukuusi ja sytytetään valot. Tarjolla on lämmintä glögiä ja pipareita. Lisäksi on Punainen Sulka -keräys ja kinkkuarpojen myyntiä sekä esitellään Asemapuiston kaivon kunnostusprojektia ja myydään Kaivo-joulukortteja.

Itsenäisyyspäivänä lasketaan seppele Sippolan sankarihaudoille. Kynttilät sankarihaudoille sytytetään itsenäisyyspäivän aamuna ennen seppeleen laskua. Kahvitus seurakunnan tiloissa.

Kaipiaisten seuratalossa on lauluhetki joulun alla 11. joulukuuta. Esiintyjää Metallimiesten kuoro. Paikalla on myös joulupukki ja myyntipöytiä. Kahvion tuotto menee Punainen Sulka -keräykseen. Arpojen myyntiä ja arvonta paikallaolijoiden kesken. Kaivo-projektiä esitellään ja myydään joulukortteja.