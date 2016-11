Kymenlaakson Opiston valokuvauslinjan näyttely Poikilo-galleriassa

Kymenlaakson Opiston valokuvauslinjan kuvia on esillä Kouvola-talon Poikilo-gallerissa 22.- 11.12. Avajaiset ovat maanantaina 21.11. Näyttely juhlistaa osaltaan Kymenlaakson Opiston 120-vuotista juhlavuotta. Valokuvauksen syyslinjalla 22.8- 18.12. 2016 opiskellaan kokopäiväisesti kameratyöskentelyä, digitaalista kuvankäsittelyä, valokuvailmaisua ja studiokuvausta. Syksyllä opiskelijat osallistuivat myös luontokuvauskurssiin, jossa perehdyttiin kuvauskalustoon, kuvankäsittelyyn ja tehtiin kaksi kuvausretkeä. Kurssiviikon vetäjänä toimi luontokuvaaja Mika Honkalinna.

Opiskelun päätteeksi opiskelijat kokoavat kuvistaan portfolion ja pitävät perinteisesti näyttelyn. Vihreä-näyttelyssä syyslinjan opiskelijat Anna Kotro, Jenni Moilanen, Jaana Laaksonen ja Eemeli Pitkänen esittelevät töitään. Näyttelyyn osallistuu myös kutsuttuna kevätlinjaltamme 2009 opiskelija Juhana Lappalainen. Hän on valmistunut Turun Taideakatemiasta 2014 ja kuvaa nykyään asiakastöitä, itsenäisiä projekteja ja on työskennellyt viime ajat lehtikuvaajana.

Valokuvauksen kevätlinjalle on meneillään haku ja opiskelujakso on 9.1.-19.5.2017. Tänä syksynä Kymenlaakson Opistossa on juhlittu oppilaitoksen 120-vuotista historiaa. Valokuvauslinja on puolestaan 17-vuotias. Opiskelijoissa on osa aloittelijoita, osa on tullut syventämään harrastustaan ja osa saamaan viime silauksen ennen ammatillisia päätöksiä. Opistolla on myös hyvät mahdollisuudet oppia kuvankäsittelyohjelmia ja valmentautua ammatillisen koulutuksen valintakokeisiin. Moni onkin saanut tavoittelemansa opiskelupaikan ja valmistuttuaan toimii valokuvauksen laajassa ammattikentässä.

17-vuodessa valokuvauksessa on tapahtunut suuria muutoksia. Alkuaikoina valokuvalinjalla kuvattiin filmille ja tehtiin pimiössä mustavalko- ja värivedoksia. Valokuvauslinja siirtyi digitaaliseen aikaan syksyllä 2005. Käytämme opetusvälineenä digitaalista järjestelmäkameraa ja kuvankäsittelyä opetetaan Adoben Photoshop- ja Lightroom-ohjelmilla. Studiovalaisimet ja apuvälineet on päivitetty. Valokuvailmaisun, sommittelun, väriopin ja kuva-analyysin tunneilla ja tehtävissä harjoitetaan visualisointia. Kameratyöskentelyyn ja kuvaamiseen saloihin opitaan tekemisen kautta. Kuvaustaitojen kehittyminen on nopeutunut huomattavasti. Taustojen ja teorian opetuksen lisäksi opiskelijat kuvaavat tunneilla ohjattuina tehtäviä ja näkevät heti valokuvauksen ilmaisuun liittyvien kuvausteknisten valintojen ja menetelmien vaikutukset kuviinsa. Itsenäisessä työskentelyssä on mahdollista syventää taitojaan.

Opiskelijamme ovat täysi-ikäisiä ja tulevat eripuolilta Suomea. Keski-ikäisten opiskelijoiden kasvu on ollut viime vuosina nousussa. Moni on järjestänyt työelämästä neljän kuukauden tauon keskittyäkseen kokopäiväisesti tärkeään harrastukseen tai syventääkseen ammatillisia taitojaan.