Paperitehtaan seuratalo muuttuu kulttuuriareenaksi

Myllykosken Seuratalon loistelias historia uhkasi saada surkean lopun, kun viimeisin omistaja jätti sen vuodeksi kylmilleen. Pelastajaksi löytyi Riverman Invest OÜ ja joukko Myllykoski-klubin kansalaisaktivisteja.

Tuusulassa tähän asti toiminut REUNA-kustantamo lähtee taloon vuokralaiseksi ja etsii yhteistyökumppaneita järjestämään siellä kulttuuripainotteista toimintaa.

– Talossa on erilaisia tiloja 10–500 hengen tilaisuuksiin. Siellä on järjestetty aiemminkin konsertteja, juhlia, kursseja, taidenäyttelyitä ja messuja. Käytössä ovat muun muassa suuri juhlasali, lämpiö, baari ja ravintolatilat, jotka henkivät vanhan ajan tunnelmaa. Talossa on toiminut myös elokuvateatteri, kertoo kustantaja Tarja Tornaeus.

– Kustantamon suunnitelmissa on järjestää esimerkiksi kirjoituskursseja ja suurempi kirja-alan tapahtuma vuonna 2018, jolloin talo täyttää 80 vuotta, Tornaeus sanoo.