Heikki Pulkkinen palaa pelaamaan Myllykoskelle

MYPA:n edustusjoukkueen rakentaminen alkoi laadulla, kun Heikki ”Hessu” Pulkkinen palaa MYPA:an tulevan kauden kattavalla sopimuksella.

Pulkkinen on tuttu pelaaja MYPA-faneille, sillä mies raatoi punapaidoissa kaudet 2006–2008 yli kuudenkymmenen veikkausliigaottelun verran.

Kun tähän määrään lisätään aiemmat veikkausliigakaudet AC Allianssin riveistä, niin MYPA:n takalinjoille saadaan vahvistusta 137 veikkausliigaottelun verran. Pulkkisen vyöllä on myös kaksi A-maaottelua sekä seitsemän ottelua Suomen U21-maajoukkueessa. ”Hessun” palkintokaapista löytyy muun muassa Veikkausliigan hopea kaudelta 2004 sekä liigacupin voitto kausilta 2004 ja 2005.

Veikkausliigaurallaan neljä kertaa verkkoa heilutellut Pulkkinen edusti MYPA-vuosien jälkeen FC Viikinkejä Ykkösessä kolmen kauden verran. Viime kaudet 34-vuotias puolustaja on kipparoinut FC Peltirumpua.

Pulkkinen on mielissään MYPA:n uudesta tulemisesta ja odottaa tulevaa kautta innolla.

– On aivan huikeaa, että Myllykoskella nähdään jälleen edustusjoukkueen pelejä. Kolmen aiemman MYPA-vuoden aikana sain kokea seurassa hienoja hetkiä ja mahtavaa päästä jälleen pukemaan MYPA:n punainen paita päälle. On helppo aistia, kuinka tärkeä asia tämä on koko paikkakunnalle ja MYPAn jalkapalloperheelle. Odotan tulevaa kautta innolla, Pulkkinen hehkuttaa.

MYPA:n päävalmentaja Jukka Karjalainen on joukkueen ensimmäisestä pelaajasopimuksesta vähintään yhtä innoissaan.

– En tiedä paljon parempaa tapaa aloittaa joukkueen rakentamista. Hessu tuo joukkueeseen äärimmäisen paljon kokemusta, esimerkkiä ja johtajuutta niin kentälle kuin myös sen ulkopuolelle. Nuoremmille pelaajille tämän kaltainen kanssapeluri voi olla äärimmäisen arvokas. Tämmöisinä päivinä on helppo hymyillä, Karjalainen toteaa.

MYPA pelaa kaudella 2017 Kaakkois-Suomen piirin Kolmosessa. Joukkueen rakentaminen on hyvällä mallilla.

– Olen saanut paljon yhteydenottoja ja meille tulee todella monta pelaajaa näyttämään osaamistaan joukkueen avoimiin harjoituksiin. Upeaa huomata kuinka paljon kiinnostusta joukkue on kerännyt alueen pelaajissa, Karjalainen päättää.