Kouvola kriittinen hallituksen maakunta- ja sote-lakiesityksille

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 7.11. Kouvolan kaupungin lausuntoa hallituksen lakiluonnoksesta maakunta-uudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi.

Kouvola suhtautuu kriittisesti lakiesityksiin. Vaikutusten arviointi on vaikeaa, sillä suuri osa uudistukseen liittyvää lainsäädäntöä on auki. Lainsäädännön tulisi olla riittävän joustava, jotta siinä huomioitaisiin alueelliset erot Suomessa. Kaupunkien ja maakuntien tulisi voida sopia yhdessä palvelujen tuottamisesta. Kouvolassa epäillään myös kustannusten kasvun leikkaamisen ja sote-integraation toteutumista. Maakunnallinen itsehallinto ei toteudu aidosti.

Arviot uudistuksen vaikutuksista kuntien talouteen ovat puutteellisia. Sitä, miten lainsäädäntö toteuttaa hallituksen kolmen miljardin euron tuottavuustavoitetta, ei ole mitenkään todennettu. Kuntakohtaisten vaikutusten arviointi on ylipäätänsä mahdotonta, kun suuri osa kokonaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä on auki.

Maakunnan hallinnon ja talouden järjestämistä ohjaavaa lainsäädäntöä ja sen kokonaisvaikutuksia on vaikea arvioida, koska keskeiset asiaan vaikuttavat muut säädökset ovat vasta valmisteilla tai tulossa valmisteluun (mm. sote-valinnanvapaus, maakuntien muita tehtäviä koskeva lain säädäntö, kuntien rahoitus- ja VOS-järjestelmä).

Maakuntien päätösvallan kapeus suhteessa suorilla vaaleilla valittuun valtuustoon muodostaa demokratiaongelman, koska vaaleilla valitut päättäjät tulevat olemaan vahvassa valtion (ministeriöiden) ohjauksessa. Uudistuksessa ei ole kyse aidosta itsehallinnosta, sillä esitykseen sisältyvä lainsäädäntö rajoittaa maakuntien itsehallintoa merkittävästi (mm. verotusoikeuden puuttuminen, riippuvuus valtion rahoituksesta, rajoitettu oikeus päättää palveluiden tuotantotavasta, sisäisestä hallinnosta ml. tukipalvelut).

Vaaleilla valitulla maakuntavaltuustolla tulee olla suorat vaikutusmahdollisuudet sen vastuulla olevien palveluiden strategisiin linjauksiin ja oman palvelutuotannon kokonaisuuteen. Maakuntalakiluonnoksesta tulee poistaa säännökset valtakunnallisista palvelukeskuksista ja tukipalvelujen järjestämisen tulee olla maakuntien päätettävissä.

Maakuntien rahoitukseen liittyy useita haasteita. Maakunnilla on liian tiukat talouden tasapainovaatimukset, säästötavoitteiden lukkoon lyöminen on ongelmallista ja maakuntien palveluvelvoitteet on lyöty kiinni lainsäädännössä mutta verotusoikeutta ei ole. Lakiluonnoksiin sisältyvä kustannusten hillintä tulee edellyttämään maakunnilta merkittävää palvelurakenteiden muutosta ja palvelurakenteiden muutoksiin liittyvä kustannusvaikutus tulee viiveellä. Lisäksi mm. kiinteistöjen omistukseen ja hallintaan liittyvät kysymykset ovat monelta osin ratkaisematta. Kuntien kiinteistöomaisuuteen liittyvät riskit tulee järjestelyssä kohdentaa sille osapuolelle, joka omilla toimillaan pystyy vaikuttamaan kiinteistöjen käyttötarpeeseen. Lakiluonnoksissa esitetty (3+1) vuotta on aivan liian lyhyt aika, jotta kunnat voisivat varautua tuleviin palveluverkkomuutoksiin.

Maakuntalakiluonnos ei mahdollista palveluiden organisointia tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tämä voi johtaa siihen, että palveluiden tuottaminen tulee tehottomaksi ja kalliiksi. Maakuntalain tulisi olla kuntalain tapaan joustava ja mahdollistava. Kustannusten kasvun hillinnän kannalta keskeistä on tulevaisuuden palvelulupauksen sisältö: ketä hoidetaan, millä omavastuuosuudella ja mitä hoitoja, lääkkeitä ja menetelmiä julkisen palvelutarjonnan piiriin kuuluu. Palkkojen harmonisointi tulee heikentämään merkittävästi säästötavoitteen saavuttamista.

Kouvolan kaupunki ei usko, että lakiesityksillä voidaan vaikuttaa riittävästi väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen tai palvelujen yhden vertaiseen saavutettavuuteen Valinnanvapausmalli voi jopa heikentää yhdenvertaisuutta toteutumistavasta riippuen. Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen edellyttää myös, että se on otettava huomioon sekä maakunnan että kuntien palvelustrategioissa, sopimuksissa ja johtamisessa.

Tavoitteena oleva sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaslähtöinen integraatio ei toteudu lakiesityksissä. Uudistuksen kokonaisuuteen liittyvät valinnanvapaus, monituottajamalli ja yhtiöittämisvelvoite vaarantavat integraation toteutumisen ja edellyttävät maakunnalta sellaista järjestämisosaamista, josta ei ole missään aiempaa kokemusta. Kouvolan näkökulmasta esitykset päinvastoin vaarantavat viime vuosina menestyksekkäästi toteutetun sote-integraation.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen erottaminen sisältää tarpeetonta päällekkäistä hallintoa ja lisää kustannuksia. Maakuntien palvelulaitos on täysin uuden tyyppinen julkinen organisaatiomuoto. Mikäli yhtiöittämisvelvollisuuteen päädytään, toiminnan turvaamiseksi myös kunnilla tulee olla mahdollisuus toimia yhtiömuodossa palvelujen tuottajina. Näille yhtiöille tulee antaa mahdollisuus tuottaa myös niitä palveluja, joita maakunta ostaa julkisena hankintana tai palvelusetelien avulla.