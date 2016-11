Purhan sarjapaikka MyPalle

MyPa (MYPA Juniorit ry) ja Purha ry ovat sopineet yhteistyöstä, jossa tällä kaudella Kaakkois-Suomen kolmosessa Purhan hallinnoima sarjapaikka siirtyy MyPalle kaudesta 2017 alkaen.

Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piirihallitus hyväksyi sarjapaikan siirron kokouksessaan maanantai-iltana.

Sarjapaikan siirto tapahtuu Purhan aloitteesta. Seurat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kolmosen edustusjoukkueen kanssa koko kauden 2016 ajan. MYPA on tarjonnut joukkueelle valmennus- ja tapahtumajärjestelyapua.

Purhan puheenjohtaja Reijo Räästi toteaa, että suurin syy sarjapaikan siirrolle oli seuran puoleltaan toimijoiden vähyys ja motivoituneiden pelaajien puute. Purhasta lähestyttiin MyPaa jo talvella.

– Kolmonen on sarjana on jo melkoisen arvokas. Tärkeimpänä syynä olikin, että Kouvolan alueen seuroilla säilyy kolmosen paikka, jossa junioreista aikuisuuteen siirtyvät pelaajat saavat tarpeeksi tasokkaan valmennuksen ja mielekkään sarjatason.

MyPan puheenjohtaja Pekka Kolehmainen huomauttaa, että joukkue tavallaan vain vaihtaa nimeä. Sarjapaikka ei ole keneltäkään pois.

– Tämä on luonnollinen jatko yhteistyölle, jota olemme nyt vuoden verran käytännössä harjoittaneet edustusjoukkuetasolla. Junioreissahan meillä on ollut tiivistä yhteistyötä jo pitemmän aikaa. Ensimmäisenä tavoitteena on luoda ammattimaiset toimintamahdollisuudet ja edellytykset oikealla sarjatasolla. Haluamme myös palauttaa perinteet paikkakunnalle. Tuleehan ensi vuonna 70 vuotta täyteen jalkapalloseuran perustamisesta Myllykoskella. Seuramme tekee asiat laadukkaasti. Haluamme nyt rakentaa ja vahvistaa ammattitaitoista toimintaamme, joka on pohjana myös kilpailullisiin tavoitteisiin. Toiminnan on oltava laadukasta myös varsinaisen pelin ulkopuolella, esimerkiksi viestinnässä ja tapahtumajärjestelyissä.

Kolmosessa pelaavan Purhan ja ensi kaudella MyPan edustusjoukkueen valmennuksesta on vastannut MyPan valmennuspäällikkö Jukka Karjalainen. Hän korostaa, että jokaisella seuralla tulee olla edustusjoukkue tavoitteesta ja tasosta riippumatta.

– Joukkueen toiminnan on oltava ammattimaista, kilpailullista, urheilullista, sitouttavaa ja myös lähellä junioritoimintaa. Edustusjoukkue täydentää ja varmistaa pelaajapolun. Sopiva sarjataso motivoi nykyisiä ja tulevia pelaajia yleisöä, taustajoukkoja ja yhteistyökumppaneita.

Kolmosessa pelaava edustusjoukkue aloittaa uuden harjoituskautensa heti vuodenvaihteen jälkeen. Syksyn aikana valmistellaan myös pelaajasopimuksia ja hankintoja.

Sekä MyPa että Purha jatkavat toimintaansa normaalisti myös omilla ja yhteistyöjoukkueilla, erityisesti junioripuolella. Purhalla on edelleen joukkue viitosdivarissa.