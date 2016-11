Lamminmäen viimeinen talousarvio vahvistaa elinvoimaa

Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäen viimeisessä talousarvioehdotuksessa vuodelle 2017 käytetään kaupungin palveluihin, investointeihin ja kehittämiseen 608 miljoonaa euroa. Kaupunki investoi elinvoiman vahvistamiseen ja talous tasapainottuu suunnitelmavuosien aikana. Talousarvioehdotuksessa investointimenot ovat 46,2 miljoonaa euroa. Talousarvioehdotus on 4,9 miljoonaa euroa alijäämäinen. Toimintakatteen muutos on -1,7 prosenttia vuonna 2017. Kaupungin kunnallisvero pysyy ennallaan 20,75 prosentissa.

Kouvolan vuoden 2017 talousarviota on valmisteltu osin epävarmassa tilanteessa. Talouden kasvuennusteet ovat varovaisia. Julkisen talouden sopeutustarve jatkuu ja toimenpiteet kohdistuvat myös kuntatalouteen. Kuntasektorin kannalta merkittävin on sote- ja maakuntauudistus, jonka odotetaan tuovan julkisen sektorin menoihin noin kolmen miljardin euron säästön. Uudistukseen liittyvät lakiesitykset ovat eduskunnan käsittelyssä. Uudistusten todellisia kustannusvaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida.

Kouvolan seudun aluetalouden vire on varovaisen myönteinen. Alueen yritysten lähitulevaisuuteen kohdistuvat odotukset ovat positiivisia ja työllisyysluvut ovat parantuneet, vaikka pitkäaikaistyöttömien määrä on suuri.

– Teollisuuden investoinnit viestivät osaltaan näkymien paranemisesta. Myös palvelualoilla näkymät ovat kirkastuneet, vaikka kaupan sisäinen rakennemuutos heijastuukin vielä Kouvolan seudun sisäiseen työjakoon, kuvailee Kouvolan kaupunginjohtaja Lauri Lamminmäki.

Investoinneissa keskitytään elinvoimaa lisääviin kärkihankkeisiin. Eteläistä Kouvolaa kiinnostavat kouluhankkeet keskittyvät Valkealaan ja Sarkolaan. Eteläisen alueen kouluverkko tulee lasten ja nuorten lautakunnan käsittelyyn joulukuussa.