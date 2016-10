Kukko-Martat tekee Almalle kunniaa

Kouvolan Kukko-Martat on ollut järjestämässä Kouvolan Kansalaisopiston kanssa jo neljänä vuonna luentoja kiinnostavista aiheista. On puhuttu rukiin terveysvaikutuksista, kotimaisista kaloista, kotimaisista hedelmistä ja aromikkaista marjoista.

– Keskiviikkoiltana kansalaisopiston auditoriossa puhutaan 95-vuotiaiden Kymenlaakson Marttojen kunniaksi Sippolan vahvasta naisesta, martta-liikkeen perustajasta everstinna Alma Forsténista, jonka kuolemasta on 85 vuotta, kertoo Pentti Eskelinen Kukko-Martoista.

Mirja Lonka kertoo Alman elämänvaiheista ja varsinkin hänen osuudestaan Sippolan ja koko Kymenlaakson naisten ja eri järjestöjen hyväksi tekemästään työstä sekä myös työstä, jota hän miehensä Lennart Forsténin kanssa teki seudulla.

– Laulukuorot, torvisoittokunta, puutarha- ja talouskoulut, osuuskuntatoiminta, säästöpankkitoiminta, marttatyö, raittiustyö… Hyvin monenlaisessa Alma oli mukana. Monissa näissä järjestöissä hän toimi johtotehtävissä aina kuolemaansa saakka.

Toinen aihe on kymenlaaksolainen ruokakulttuuri, josta kertoo Puhtaat juuret -kirjan kirjoittaja Hanna Maria Laakso.

– Minulta löytyy Alma Forsténin Kansan emännän keittokirja vuodelta 1920, joten nostetaan hieman eteläistä Kymenlaaksoa ja eteläistä Kouvolaa taas esille, sanoo Eskelinen ja toivoo, että olisi hienoa saada saliin väkeä myös etelästä päin.

Ja tietysti Kukko-Martat järjestää paikalla myös arpajaiset.