Kuvaa ja tarinaa Kymijoen varrelta

Suomi 100 -teeman alle on suunnitteilla lähinnä entisen Anjalankosken alueelle valokuvapohjainen yhteisöllisen kirjoittamisen projekti. Idean takana on Myllykoskelta kotoisin oleva kirjoittaja, toimittaja ja kirjoittamisen ohjaaja Leena-Kaisa Laakso. Projekti on tällä hetkellä rahoituksenhakuvaiheessa.

– Hanke on vasta rahan ja yhteistyökumppanien haun vaiheessa. Toteutus riippuu saammeko rahoitusta, kertoo Leena-Kaisa Laakso.

Lähtöideana on kartoittaa Kymijoen varren maisemiin liittyviä muistoja ja tarinoita, niin ikäihmisiltä kuin nuoriltakin.

– Kymijoki on olennainen osa niin Suomen kuin Kymenlaakson historiaa. Joen varren paikoilla on myös henkilökohtaista merkitystä monille.

Mitkä ovat tärkeitä paikkoja ja millaisia kokemuksia niihin liittyy? Maisemien tarinoita on tarkoitus kartoittaa työpajoissa.

– Jos rahoitusta liikenee, ajatuksena olisi järjestää keväällä työpajoja esimerkiksi muutamalla koululla, nuorisotalollla, muutaman kiinnostuneen yhdistyksen kanssa ja myös muutaman kaikille avoimen. Työpajat olisivat kaksivaiheisia. Ensin osallistujat kävisivät kuvaamassa tärkeitä paikkoja Kymijoen varrella. Myös olemassa olevan kuvan voi tuoda. Työpajan kakkososassa kirjoitetaan kuvien pohjalta tekstejä. Ne voivat olla runoja, novelleja, muistelmanpätkiä.

Kuvat ja tekstit kootaan lopuksi yhteen, joko perinteiseksi näyttelyksi tai netissä pyöriväksi videoksi.

Laakso kertoo, että yhteistyökumppanit ovat vielä haussa, mutta esimerkiksi nuorisotoimen kanssa on ollut jo puhetta.

– Vähän samansuuntaista tein ammoin sosiologian gradussani, jossa pyysin ulkomailla asuvia suomalaisilta itselleen tärkeitä kuvia entisestä kotimaastaan ja kertomaan niistä. Kuvilla on tosi vahva voima tunteiden herättäjänä, ja monelle kirjoittamisen aloittaminen on helpompaa, kun pohjana on kuva.

Laakso kehottaa ottamaan yhteyttä, jos hanke kiinnostaa.