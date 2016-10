Anjalan kartanon myynti alkaa

Senaatti-kiinteistön edustajat kävivät muutama viikko sitten katsastamassa Anjalan kartanon aluetta. Myynti on nyt tosiasia. Ilmoitus on muun muassa Kouvolan Sanomissa.

Kartanon on suojeltu kohde. Rakennuksia on kuusi. Maa-aluetta on noin 26 hehtaaria. Kohde myydään tarjousten perusteella. Kirjalliset ostotarjoukset pyydetään toimittamaan 2. joulukuuta mennessä.

Tarjouksen yhteydessä pyydetään alustavaa suunnitelmaa tulevan kiinteistön käyttötarkoituksesta ja ylläpidosta. Toiveena on kohteen säilyminen mahdollisuuksien mukaan osin tai kokonaan yleisölle avoimessa käytössä.