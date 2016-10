Hyytöpuomit paikoilleen Kymijoella

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut hyydöntorjuntapuomien asentamisen Kymijokeen. Puomit ovat joen poikki asennettuja puutukkeja tai paksuja pintavirtausta hidastavia köysiä.

Hyytöpuomeilla hidastetaan veden pintavirtausta niin, että jokeen syntyisi jääkansi. Jääkansi estää veden jäähtymistä ja hyydön muodostumista. Kun hyytöä muodostuu jokeen, nostaa se vedenkorkeuksia ja saattaa aiheuttaa veden tulvimista.

Hyytöpuomeja asennetaan Kymijoen alaosalle muun muassa Susikoskelle, Ahvionkoskelle, Kultainkoskelle, Pernooseen, Parikkaan, Siikakoskelle, Langinkoskelle sekä Hirvikoskelle. ELY-keskuksen asentamia puomia on yli 20. Hyytöpuomit poistetaan Kymijoesta jäiden sulamisen jälkeen ensi keväänä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asentamien hyytöpuomien lisäksi vesivoimalaitokset asentavat omia hyytöpuomeja voimalaitosten yläpuolelle. Vesivoimalaitosten asentamia hyytöpuomeja on ainakin Myllykosken ja Kuusankosken voimalaitosten läheisyydessä.

Hyytöpuomit aiheuttavat haittaa ja vaaraa niille veneilijöille, jotka vielä myöhään syksyllä tai varhain keväällä liikkuvat Kymijoella. Puomeina käytetyt köydet voi ylittää kuitenkin veneellä varovaisuutta noudattaen. Puupuomeihin on myös tehty pienveneilyn mahdollistama veneaukko.

Päijänteen vedenkorkeus on edelleen ajankohtaan nähden keskimääräisellä tasolla, vaikka syksy on ollut hyvin vähäsateinen. Vähäisten sateiden johdosta vedenkorkeus Päijänteessä laskee yhä ja tämä pitää virtaaman pienenä myös Kymijoessa. Juoksutusta Päijänteestä on pienennetty vähitellen ja juoksutus Kalkkisista on tällä hetkellä 150 m3/s. Kymijoen pääuoman virtaama on 170 m3/s, mikä on 100 m3/s pienempi kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Sää pysyy ennusteen mukaan kuivana eikä suuria muutoksia ole lähiviikkoina odotettavissa vesitilanteeseen.