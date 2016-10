Tiet kunnossa talvellakin

Kouvola on varautunut tulevaan talveen jopa 70 koneen ja aura-auton voimin. Muutoksena edellisiin vuosiin kaupunki huolehtii 1.10.2016 alkaen koko kaupungissa jalkakäytävien koneellisesta läpiaurauksesta ja hiekoituksesta sekä jalkakäytävien viereen kertyneen lumen poisajamisesta muiden tontinomistajan talvikunnossapitoon kuuluvien tehtävien jäädessä kiinteistön itsensä vastattaviksi.

Talvikunnossapitoon kuuluvat ne toimenpiteen, jotka ovat tarpeellisia talvella kadun pitämiseksi tyydyttävässä ajokunnossa. Talvella Kouvolan tiet pidetään kunnossa ja kuljettavina kolmen tiemestarin ja 33 koneyksikön voimin. Lisäksi tarvitaan 37 paikallista aurausurakoitsijaa. Jos lunta tulee runsaasti, liikkeelle lähdetään kaikilla yksiköllä. Kouvolan kaupungissa työsarkaa riittää – esimerkiksi jo normaali lumisade, jossa lunta sataa 5-10 cm verran, työllistää koneet vähintään 8 tunniksi, joskus jopa 15 tunniksi. Lisäksi tulee vielä lumen kuormausta ja pois ajamista, hiekoitusta jne. Kouvolan kaupungilla on hoitovastuullaan katuja n. 700 km, raitteja n. 290 km, jalkakäytäviä n. 34 km ja P-alueita 14 ha. Talveen on budjetoitu noin 3 milj. euroa.

Teiden talvikunnossapitoa tehdään mahdollisimman paljon työaikana, klo 7-16, kiireellisyysluokituksen mukaisessa järjestyksessä. I-luokan pyörätiet, jalkakäytävät ja pääkadut aurataan, kun irtolumen määrä ylittää 3 cm. II-luokan raiteilla ja teillä määrä on 5 cm, III-luokan teillä 10 cm (sunnuntaina 12 cm) Sohjonkeleillä työmäärä lisääntyy ja vaikeutuu. Viikonloppuina auraustöihin ryhtymistä vältetään. Kuitenkin tarpeen vaatiessa koko aurausporukka saadaan liikkeelle.

I-luokkaan eli tärkeimpiin kohteisiin kuuluvat myös taksiasemat, rautatieasema, torit sekä tärkeimmät keskustojen pysäköintialueet. Jyrkät mäet paikasta riippumatta lasketaan I-luokkaan. Yleisenä ohjeena on, että tiet pidetään aina henkilöautolla ajettavina mm. hälytysajoneuvojen toiminnan vuoksi. Teiden talvikunnossapitoa on Kouvolassa helpotettu talviajan pysäköintikielloilla n. 30 kadulla. Puistoväylät ja raitit, joilla ei ole talvikunnossapitoa, on merkitty liikennemerkein ja niiden käyttö talvella on kulkijan omalla vastuulla.

Liukkaudentorjuntaa suoritetaan aurauksen yhteydessä ja sen jälkeen; normaalilla talvikelillä kevyenliikenteenväylien lumipinta karhennetaan jo aurattaessa, ja tarvittaessa ongelmapaikat hiekoitetaan. Näitä ovat esimerkiksi kävelyalueet ja I-luokan kevyen liikenteen väylät. Hiekoitushiekka on hienoa sepelirouhetta.

Ajoratoja hiekoitetaan tarvittaessa. Suolaa ei kaupunkialueella käytetä.

Tontinomistajan velvollisuudet

Katu- ja yleisillä alueilla (asemakaava-alueet) talvikunnossapitovastuu jakaantuu tontinomistajan ja kaupungin kesken. Tontinomistajan velvollisuutena on lain mukaan:

Kunnossa- ja puhtaanapitolaki 4 §:

”Kadun kunnossapito kuuluu kunnalle. Tontinomistajan velvollisuutena on kuitenkin, jollei 8 §:stä muuta johdu, pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.

Tontinomistaja vastaa myös tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta.”

Tonttiliittymä on yleensä myös kiinteistölle johtava pelastustie.

Tontinomistajan vastuulla oleva talvikunnossapito

Tonttiliittymän auraus ja liukkaudenosto

Katualueella sijaitsevien kiinteistön portaiden ja tasojen lumityöt, liukkaudenesto ja hiekoitushiekan poisto

Jalkakäytävän viereisen katuojan ja sadevesikourun lumenpoisto ja sadevesikaivojen ritiläkansien puhtaanapito

Kuitenkin Teknisen lautakunnan päätöksen 25.11.2015 § 230 (liitteenä) mukaisesti Kouvolan kaupunki huolehtii 1.10.2016 alkaen koko kaupungissa jalkakäytävien koneellisesta läpiaurauksesta ja hiekoituksesta sekä jalkakäytävien viereen kertyneen lumen poisajamisesta muiden tontinomistajan talvikunnossapitoon kuuluvien tehtävien jäädessä kiinteistön itsensä vastattaviksi.

Palautteen antaminen

Liikennealueiden hoitoon liittyvä palaute tulee parhaiten perille ja tulee dokumentoiduksi, kun se annetaan kaupungin sähköiseen palautepalveluun. Palautteet tulevat välittömästi tiemestareiden ja päivystävän työnjohtajan tietoon.

Katupäivystysnumero (24/7) on 020 615 4690.

Teiden luokat:

jalkakäytävät

I-luokan kevyenliikenteenväylät

I-luokan kadut

II-luokan kadut

II-luokan kevyen liikenteen väylät

III-luokan kadut

Kunnossapitoalueiden rajat:

Kunnossapitoalueiden rajat (Ely-keskus /Kouvolan kaupunki) ovat nähtävissä kaupungin karttapalvelussa: http://kartta.kouvola.fi

Karttapalvelun vasemman reunassa olevasta Näytä kartalla –kohdasta valitaan Liikenne -> Katujen kunnossapitovastuu. Sivun alareunassa on selite, mitä viivojen väri tarkoittaa.

Talvipysäköintikiellot:

www.kouvola.fi/talvipysakointikiellot