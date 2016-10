Bussikyydillä mielenilmaukseen kaupungintalolle

Anjalasta lähdetään bussikyydillä taistelemaan uuden koulun puolesta keskiviikkona Kouvolaan. Kello 14 luovutetaan adressi lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja Päivi Kossilalle ja ennen kello 17 kokousta järjestetään mielenilmaus kaupungintalon edustalla.

Nastapisteellä Anjalassa tehtiin torstaina banderolleja ja pohdittiin suunnitelmaa uuden koulun saamiseksi Anjalaan. Lautakunnan esityslista oli yllätys. Uuden koulun rakentamisesta ei kirjattu mitään, vaan listalla oli tarjolla parakkikoulua ja viipalekoulua.

Lautakunnan esityslista kertoo, että Anjalan oppilaiden koulunkäynnin turvaamiseksi Anjala–Inkeroinen alueella ennen alueen kiinteistöratkaisuja on alustavasti kartoitettu kaksi vaihtoehtoa.

Ensimmäisessä vaihtoehdossa tukeudutaan väistötiloina ainoastaan alueella valmiina oleviin tiloihin: Inkeroisten yhteiskoulu, entinen lukio ja Tehtaanmäki. Tämä vaihtoehto olisi kustannustehokkain, mutta kuluneen lukuvuoden aikana saatujen kokemusten pohjalta se edellyttäisi opetustilojen ja jatkossa mahdollisesti myös oppilasvirtojen yhteistä tarkastelua koulujen kesken. Lisäksi väistötilojen käyttö edellyttää poikkeuksellisia kuljetusjärjestelyjä esimerkiksi nuorempien oppilaiden kohdalla. Järjestely tehostaisi kiinteistöjen käyttöä ja vapauttaisi resurssia vuokrista opetukseen kuten on jo nykytilanteessa reagoitu. Järjestely on myös vuoden 2017 talousarvioesityksen mukainen.

Toisena vaihtoehtona on viipalekoulun sijoittaminen väistötilaksi entisen Anjalan koulun yhteyteen. Tällä turvattaisiin työskentelyn jatkuminen oppilaiden tutussa ympäristössä ilman erityisiä poikkeusjärjestelyjä. Vaihtoehdon kokonaiskustannus vuodessa on 656 800 euroa, mutta kertaluontoisista eristä riippuen vuosikustannus on noin 475 000–550 000 euroa. Talousarvioesityksessä vuodelle 2017 ei ole tähän varausta.

Edellisten yhdistelmänä voitaisiin toteuttaa myös viipaletilojen lisääminen nykyisten tilojen yhteyteen. Tämä helpottaisi tilojen käytön järjestelyjä, mutta aiheuttaisi lisäkustannuksia riippuen käyttöön otettavien tilaelementtien määrästä eikä poistaisi tarvetta mahdollisiin poikkeaviin kuljetusjärjestelyihin.

Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen esittää, että lautakunta päättää, että Anjalan koulun väistötilavalmistelua jatketaan alueella valmiina oleviin tiloihin.

Uuden koulun rakentamista pitävät kaikki Anjalan toimijat parhaana vaihtoehtona.

– Kun koulu on niin huonossa kunnossa, että sitä ei voi korjata, täytyy rakentaa uusi koulu. Koulua käyttävät muutkin toimijat kuin koulua käyvät lapset.

Anjalan Jumppaseuran Heli Korhonen kertoo, että jumppatuntien siirto koululta muihin tiloihin on pienentänyt, jopa lopettanut ryhmiä.

– Vaikka olemme saaneet hyviä korvaavia tiloja, oli paras paikka keskeisellä paikalla oleva koulu. Lapset osasivat tulla koululle ja ikäihmisille taas matka on pidentynyt. Iltojen pimetessä tilanne entisestään hankaloituu.

Ihmettelyä herättää myös, että miten rakennuksessa voi asua ja harrastaa edelleen, jos koulu on niin huonokuntoinen, ettei sovi edes korjattavaksi.

Päivi Lehtinen muistuttaa, että lasten oikeudet pitää toteutua myös Anjalassa.

Yleisesti arvosteltiinkin, että miksi kaikki palvelut pitää taajamista viedä ja keskittää isompiin yksiköihin.

– Jos koulun ikä on noin 50 vuotta, miten ei ole arvioitu kestoikää ja valmistauduttu uuden koulun rakentamiseen? Tai korjattu ajoissa vikoja? Jokainenhan korjaa omaa taloaankin.

Anjalan koulun puolustajiin kuuluu myös Mattias Wrede. Hän toivoo, että Wreden perintö säilyy Anjalassa. Anjalaanhan perustettiin ensimmäinen oppivelvollisuuskoulu Suomessa.

– Toivon, että alakoulut säilyvät pienempinä, että lapset saisivat laadukkaan opetuksen. Koulumatkojen tulisi säilyä myös lyhyinä ja turvallisina. Ehdottomasti kyläkoulut pitää säilyttää.

Anjalankosken Linja osallistuu Anjalan koulun säilymiseen tarjoamalla bussikyydin mielenilmaukseen keskiviikkona. Lähtö on kello 15.50 entiseltä Lyyskän Baarilta.