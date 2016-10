Rallisprintin viimeinen osakilpailu lauantaina Korvenkylässä

Rallisprintin SM-sarjan viimeinen osakilpailu, Pakoputkihuolto A. Anttila SM-rallisprint, ajetaan Korvenkylän ja Junkkarin kylän maastossa ensi lauantaina puolilta päivin alkaen. Kilpailujen järjestelytehtävistä vastaa Anjalankosken Urheiluautoilijat. Mukaan on ilmoittautunut lähes 150 kilpailijaa.

– Rata on 3,7 kilometriä pitkä. Se on sorapohjaista paikallistietä ja nopea. Reitti on sama kuin viimeksi kansallisessa sprintissä 2014 ja se ajetaan samoin päin eli vastapäivään. Neljän vuoden takaisessa SM-sarjan osakilpailussa rata ajettiin toisin päin, kertoo kilpailunjohtaja Kari Rae.

Kilpailukeskuksena toimii Korvenkylän entinen koulu, jonka läheisyydessä sijaitsevat varikkoalueet. Kilpailukeskuksessa palvelee kahvio ja varikkoalueella grillikioski. Lisäksi radan varrelta löytyy kaksi kioskia.

– Reitin varrelle suositellaan tultavan Ummeljoen suunnasta Korventien kautta ja Anjalasta Junkkarin kautta, selvittää Rae.