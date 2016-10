Asukkaita vaille kymmeniä vuokra-asuntoja

Kouvolan Asunnot Oy:llä on noin 4 350 vuokra-asuntoa Utista Elimäelle ja Vuohijärveltä Anjalaan. Entisen Anjalankosken alueella on noin 874 vuokra-asuntoa. Tarjolla on kerrostalo-, rivitalo- ja luhtitaloasumista. Asuntoja on Myllykoskella, Keltakankaalla, Inkeroisissa, Anjalassa, Sippolassa, Enäjärvellä ja Kaipiaisissa.

– Eniten asuntoja on tarjolla tietysti päätaajamissa Myllykoskella ja Inkeroisissa. Tällä alueella onkin jonkin verran asuntoja tyhjillään, kertovat tiimin vetäjä Heli Ruuth ja palvelusihteeri Marjut Korpinen.

Eniten kysyntää on pienillä asunoilla. Kuukaudessa tulee noin 130 uutta hakemusta.

Ruuth ja Korpinen esittelivät vuokra-asumista viime viikolla Myllykoskella ja perjantaina 14. lokakuuta naiset kertovat vuokra-asumisesta Inkeroisten S-marketissa. Alueen tekninen isännöitsijä Sami Tanska kertoo asuntojen ja taloyhtiöiden remonteista.

Koko haastattelu 13. lokakuuta ilmestyneessä Keskilaaksossa.