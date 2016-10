Belgianpaimenkoirien MM-karsinnat Saviniemen stadionilla

Kouvolan Palveluskoirayhdistys järjestää belgianpaimenkoirien IPO rotumestaruuskilpailut 14.–16. lokakuuta Myllykoskella. Kilpailukeskus on Saviniemen jalkapallostadionilla. Kilpailuun on ilmoittautunut 42 koirakkoa, joista tullaan valitsemaan Suomen MM-joukkue kevään 2017 FMBB maailmanmestaruuskilpailuihin Saksaan.

Yksilökilpailun lisäksi kilpaillaan myös joukkuekilpailu. Joukkueessa voi olla enintään neljä koirakkoa, joista kolmen parhaan tulokset ratkaisevat.

– Kilpailuun kuuluu kolme osaa. Kenttäosat tottelevaisuus ja suojeluosuus käydään Saviniemen tekonurmella. Jäljestyskoe pidetään Elimäen Hongistolla, kertoo kilpailun johtaja Toni Salminen.

Avauspäivänä perjantaina on muun muassa lääkärintarkastus, harjoitukset ja kisasuoritusten arvonnat sekä avajaiset. Varsinaiset kisapäivät ovat lauantai ja sunnuntai.

– Kun koiria on 42, suorituspäivät täytyy arpoa.

Salminen kehuu Saviniemen stadionin olosuhteita MM-kisatasoisiksi. Yleisölläkin on hyvä mahdollisuus seurata kilpailusuorituksia.

Onko sitten ennakkosuosikkeja?

– Kisa on aina kisa, mutta kyllähän esimerkiksi Miia Kiviaholta ja Mecberger Karinalta sekä Toni Ahon Pysäkin Filipiltä odotetaan hyviä suorituksia. Miehenkiintoinen on myös Jan Skogsterin alle kolmevuotias tulevaisuuden koira Ukrainer iz Gratsiano.