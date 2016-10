Reuna-kustantamo muuttaa Myllykoskelle

Myllykosken seuratalo saa vuokralaisen, kun REUNA Kustantamo ja kirjakauppa Oy muuttaa tiloihin. Asiasta kerrottiin Myllykoski-klubin eli Mylsä-lupin syyskokouksessa, joka on parhaillaan käynnissä MyPa-talossa Myllykoskella.

– Reuna-kustantamo tulee vuokralle ja alkaa pyörittää koko talon käytännön toimintaa, kertoo myllykoskelaislähtöinen Heikki Kupari. Hän toimi yhteyshenkilönä äskettäin toteutuneessa seuratalon kaupanteossa.

Myllykosken seuratalon osti myllykoskelaislähtöinen Juha Jokimies, joka pyörittää nykyisin Riverman Invest Oü:tä Virossa.

REUNA Kustantamo ja kirjakauppa Oy on perustettu vuonna 2013. Toimintaa johtaa Tarja Tornaeus, jolla on yli 30 vuoden kokemus kirja-alalta.

– Reuna on toiminut viitisen vuotta Tuusulassa Rusutjärven rannalla, huvilassa joka soveltuu hyvin kustantamon kesäjuhlien järjestämiseen, mutta ei kirjojen varastointiin eikä työntekijöiden toimipisteeksi, toteaa Tornaeus.

– Kirjojen myynti verkkokaupassa kasvaa koko ajan ja kirjapaketteja postitetaan päivittäin, ja nykyiset tilat ovat maaseudulla, kilometrien päässä lähimmästä Postin toimipisteestä. Muutto Tuusulasta olisi joka tapauksessa ollut edessä, koska kustantamon toiminta laajenee ja tilaa tarvitaan lisää.

Tarja Tornaeus muistuttaa, että Kouvolan seudulla ja Myllykoskella on paljon vetovoimatekijöitä.

– Kouvolaan on helppo tulla kaikista ilmansuunnista autolla ja junalla. Vaikka olemme nyt Uudellamaalla puolen tunnin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta, meillä on lähimmälle bussipysäkille yli kilometri ja juna-asemalle 10 kilometriä. Myllykoskella bussi- ja junapysäkit ovat vieressä ja Kouvolan keskusta on vartin päässä.

– Myllykoskella päivittäin tarvittavat kauppa- ja postipalvelut ovat kävelymatkan päässä. Kouvola on niin suuri kaupunki, että uskon sieltä löytyvän esimerkiksi kaikki tarvitsemamme pakkaus- ja logistiikkapalvelut. Graafiset suunnittelijat, kuvaajat ja piirtäjät eivät nytkään ole fyysisesti meitä lähellä, vaan suunnittelutyöt hoituvat netissä.

Tornaeus kehuu Myllykosken seurataloa.

– Tilat tarjoavat meille loistavat mahdollisuudet kehittää sekä yrityksen toimintaa että tapahtumatarjontaa, ja samalla elvyttää koko seutua. Järjestämme vuoden mittaan useita pienempiä kirjatapahtumia ja kirjanjulkistuksia, ja nyt ne kaikki voidaan pitää saman katon alla. Puitteet antavat mahdollisuuden suurienkin kulttuuritapahtumien järjestämiseen – miksei vaikka uusien kirjamessujen perustamiseen. Sattumalta samaan aikaan Kouvolaan on muuttamassa toinen kustantamo, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä.

Tarja Tornaeuksella on jo valmiina yhteistyöntekijöitä Myllykoskella.

– Myllykoski-klubin ansiosta meillä on verkostoa, jonka avulla saadaan paikallista työvoimaa tapahtumiin, mahdollisesti myös ruoka- ja majoituspalveluja, jos Myllykosken nykyinen tarjonta ei riitä.

– Toivomme, että Kymenlaaksossa on paremmat mahdollisuudet saada tukea kehityshankkeisiin ja työllistämiseen kuin Uudellamaalla. Kun olemme saaneet nyt Hyvinkäällä sijaitsevan kirjavarastomme ja kaikki verkkokauppatoiminnot siirrettyä Myllykoskelle, tavoitteenamme on työllistää pysyvästi 1–2 henkilöä, kertoo Tornaeus.

– Voimme myös perustaa kivijalkakaupan seuratalon päätyyn. Reunan omien kirjojen lisäksi siellä voisi myydä paikallisia julkaisuja, muun muassa kotiseutukirjoja.

Tarja Tornaeuksen juuret ovat Myllykoskella.

– Verkoston rakentaminen on helpompaa, kun tunnen Kouvolan seudulta ihmisiä. Olen itse asunut täällä viimeksi 70-luvulla, mutta äitini asuu edelleen Kouvolassa ja mökki on Luumäellä.

– Näin jälkeenpäin tuntuu, että Myllykosken 60-80-lukua käsittelevän kirjan Paperitehtaan kasvattama kylä tekeminen vuonna 2010 ja Myllykosken maailmannäyttelyn järjestäminen vuonna 2012 olivat alkusoittoa tälle tapahtumaketjulle; vielä kokonaisvaltaisemmalle vanhan kotiseudun kehittämiselle.

Reuna-kustantamolla on useampi kouvolalainen kirjailija.

– Tämä on oikeastaan sattumaa. Kun yksi kirjailija on jostain seudulta, hänen suositustensa ja paikallisten lehtijuttujen myötä saamme helposti muitakin käsikirjoituksia samalta seudulta. Toinen vastaava ”rypäs” meillä on Turun seudulla.

– Kouvolan Dekkaripäivät on yksi niistä tapahtumista, joihin osallistumme vuosittain. Dekkarikirjailijamme ovat jo tottuneet visiittiin näille kulmille kesäkuussa. Nyt saavat muutkin totutella matkustamaan Kouvolaan. Jos tänne saadaan koko Etelä-Suomea kiinnostavia tapahtumia ja muitakin paluumuuttajia, Myllykosken keskusta ja palvelut elpyvät vääjäämättä.

– Luulisin saavani myös Kirjailijaliiton innostumaan yhteistyöstä, onhan sen puheenjohtaja myllykoskelaislähtöinen Jyrki Vainonen.

Myllykosken seurataloon on suunnitteilla monenlaista toimintaa.

– Seurataloon liittyy vahva historia, josta voimme ammentaa ideoidessamme uutta toimintaa. Äitini sanoi ensimmäiseksi, että siellähän toimi kudonta-asema, ja harkitsemme vakavasti kangaspuiden siirtämistä kerrostalosta ”seukulle”. Kustantamon julkaisuohjelmaan voi hyvinkin ilmestyä parin vuoden päästä kangaspuiden rakentamis- ja matonkudontaopas, kaavailee Tornaeus.

– Mieheni on aito stadilainen, mutta Kymijoen ja junaradan välissä sijaitsevalla Myllykoskella on hänellekin tarjottavaa. Sattumoisin Göran harrastaa veneilyä ja kalastusta ja rakentaa pienoisrautatietä. Ammuntaa hän haluaisi kokeilla, ja siihenhän on täällä valmiiksi seuratoimintaa. Minä voin elvyttää vanhimman harrastukseni keilailun ja palata harrastamaan ensimmäiseen työpaikkaani, jossa olin 60-luvun lopussa keilannostajana, muistelee Tornaeus.