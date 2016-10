Käyttöönottojuhla pidettiin – huomenna avoimet ovet

Myllykosken paloasemalla riittää tällä viikolla vilskettä, mutta kyse ei ole tavanomaisesta palokuntatoiminnasta. Eilen paloasemalla järjestettiin käyttöönottojuhla, jossa paikalla olivat kutsuvieraat. Huomenna lauantaina uuteen paloasemaan pääsevät tutustumaan kaikki halukkaat, sillä tällöin järjestetään avoimet ovet -tapahtuma.

Arvovaltaisessa käyttöönottojuhlassa kuultiin Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Harri Helmisen juhlapuhe, pelastuspäällikkö Juha Tiitisen tervehdyssanat, pelastusjohtaja Vesa Parkon päätössanat ja Ahvion soittokunnan musiikkia.

– Kun palokuntasopimus päättyi UPM Myllykosken tehdaspalokunnan kanssa, pelastuslaitoksen oli ratkaistava, millainen palokunta jatkossa toimisi Myllykoskella, missä olisi paloasema ja ketkä muodostaisivat palokunnan hälytysosaston sekä hankittava pelastuskalusto, totesi Harri Helminen juhlapuheessaan.

– Tehdaspalokunnan jäsenet olivat valmiita jatkamaan palokuntatoimintaa ns. toimenpidepalkkaisena palokunta ja näin muodostettiin Myllykosken palokunta. Palokunnan kalusto oli osittain pelastuslaitoksen omistuksessa ja osittain tehtaan omistuksessa. Tehtaan kaluston pelastuslaitos osti palokunnan käyttöön. Näillä järjestelyillä Myllykoskelle järjestyi palokunta ja palokunnalla oli kalusto mutta paloasema puuttui.

– Paloasemaratkaisua neuvoteltiin Kouvolan kaupungin kanssa. Selvitysten jälkeen oli todettu, ettei Myllykosken taajamassa ole paloasemaksi soveltuvaa rakennusta, vaan kaupunki rakentaa uuden paloaseman palokunnalle. Sijoituspaikaksi tuli tämä tontti Kenraalintien ja Tehtaankaaren risteyksessä. Paloasema on keskeisellä paikalla, johon palokunnan henkilöstön on helppo tulla ja josta on turvallista lähteä pelastustehtävää suorittamaan. Mielestäni rakennus sopii hyvin tähän ympäristöön.

– Kouvolan kaupunki suunnitteli ja rakennutti kohtuullisen lyhyessä ajassa palokunnan tarpeisiin uuden ja nykyaikaisen paloaseman. Paloasemalla on palokunnan koulutus- ja sosiaalitilat, kalustolle asianmukaiset säilytystilat sekä kaluston ja varusteiden huoltotiloja. Paloaseman suunnittelussa on otettu huomioon ambulanssin sijoittuminen näihin uusiin tiloihin, selvitti Helminen.

Myllykosken paloaseman käyttöönottojuhlasta ja lauantaina pidettävistä avoimista ovista enemmän 13.10. Keskilaaksossa.