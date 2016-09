Värikkäät hyväntekeväisyyspaalit saavat jatkoa

Raisioagron järjestämällä Pinkit paalit -kampanjalla kerättiin viime kesänä varoja hyväntekeväisyyteen yhteensä 9 300 euroa. Tuotto lahjoitettiin Rintasyöpäyhdistykselle maitotilalla, joka itsekin osallistui kampanjaan. Uudella kaudella värikkäät paalit keräävät hyväntekeväisyysvaroja Rintasyöpäyhdistyksen lisäksi Suomen eturauhassyöpäyhdistykselle.

Raisioagron, Trioplastin ja maataloustuottajien yhdessä keräämä tuotto lahjoitettiin Rintasyöpäyhdistykselle Uudellamaalla sijaitsevalla Jyrki Peltolan tilalla. Varat tullaan käyttämään yhdistyksen valtakunnalliseen vertaistukitoimintaan.

– Pinkkien paalien saama huomioarvo pelloilla oli suurempi kuin odotimme. Ihmiset ovat liittäneet värin rintasyövän vastaiseen työhön ja kymmenet mediat ovat tarttuneet aiheeseen. Sosiaalisessa mediassa jaettiin lähes 500 kuvaa pinkeistä paaleista, iloitsee Raisioagron kampanjasta vastaava tuoteryhmäpäällikkö Heidi Silvennoinen.

Rintasyöpäyhdistyksen puheenjohtaja Anu Niemi on kiitollinen yritysten ja tuottajien keräämistä varoista.

– Kiitos erityisesti maataloustuottajille, jotka lähtivät näin innolla mukaan kampanjaan. Lahjoitusvaroilla koulutetaan uusia vapaaehtoisia vertaistukihenkilöitä sekä järjestetään jo toimiville vertaistukijoille jatkokoulutusta ja työnohjausta, Anu Niemi kertoo.

Pinkit paalit -kampanja jatkuu myös ensi kesänä. Raisioagro sai palautetta asiakkailtaan, että tasa-arvon vuoksi paaleilla pitäisi huomioida myös miesten yleisintä syöpää, eturauhassyöpää. Yli kolmannes miehillä todetuista syövistä on eturauhassyöpää. Kampanja laajenee sinisiin käärintäkalvoihin, joiden tuotto ohjataan Suomen eturauhassyöpäyhdistys ry:n PROPO-toiminnan tukemiseen. PROPO-toiminnan ydintä on vertaistuki sekä sairaudesta tiedottaminen ja viestintä. Sinisistä kalvoista yhdistykselle lahjoitetaan kolme euroa myydyltä rullalta.

– Eturauhassyöpäyhdistys on matalan kynnyksen vertaistukiyhdistys. Miesten on usein vaikea puhua näin aroista aiheista, joten kampanjan tavoitteena on tuoda sairautta esiin tässä positiivisessa mielessä sekä kannustaa miehiä keskustelemaan ja hakemaan tukea sairastumisen ja toipumisen kynnyksellä, PROPO:n toiminnanjohtaja Kimmo Järvinen kertoo.

Kalvojen lisäksi Raisioagro tuo markkinoille ensimmäisenä Suomessa yhdessä kumppaninsa Tama Scandinavian kanssa pinkin käärintäverkon. Käärintäverkko kääritään paalin päälle ennen käärintäkalvoa. Lisäksi käärintäverkolla kääritään olkipaaleja. Jokaisesta pinkistä käärintäverkkorullasta lahjoitetaan yhdeksän euroa Rintasyöpäyhdistyksen toiminnan tukemiseen. Raisioagro, Tama sekä maataloustuottaja lahjoittavat kukin kolme euroa myydyltä rullalta.